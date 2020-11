Temporada 2021 en Gualeguaychú: "Tenemos muy pocas consultas"

La llegada de la temporada, el diseño de protocolos y la rehablitación del transporte público de larga distancia son algunos pasos previos para contar en el verano con turismo en la provincia.



Sin embargo, las expectativas a veces chocan con la realidad. Con crudeza, Marcelo Giachello, titular de la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos, expone que en Gualeguaychú "todo está muy frenado, tenemos muy pocas consultas, en el marco de un 80 por ciento de hoteles cerrados en la ciudad".



Habló sobre el encuentro que mantuvieron prestadores y funcionarios municipales de cara a la necesidad de mejorar aspectos de la Costanera de la ciudad y destacó la reanudación del Ente Mixto de Turismo a partir de la semana que viene.



"En realidad, entre la Municipalidad y Provincia se está hablando sobre los nuevos protocolos, pero hoy está todo muy parado. Estamos empezando a contar con algunas consultas de los dueños de los complejos sobre qué hacer y les respondimos que pueden empezar a vender el fin de semana largo que nos queda en noviembre", precisó.



Giachello puntualizó que "los hoteles cerrados están evaluando los costos y precios para el verano para definir si conviene o no abrir. Los que están ofertando son los bungalós y cabañas, contemplando que se pueda acceder a la ciudad pero la gente hoy no está reservando y se mantiene expectante de lo que pueda ocurrir".



En cuanto a la metodología de recepción de visitantes, el presidente de la AHG agregó que "para eso habrá una APP que registrará donde se va a alojar cada persona, según la idea que trajo la Secretaria de Turismo de Entre Ríos".



Sobre el lugar desde donde podrían llegar eventuales turistas, Marcelo Giachello lamentó no poder acceder a visitantes del vecino país y criticó la determinación del gobierno Oriental de mantener cerradas sus fronteras. "Lo de Uruguay es solo una decisión política, podríamos trabajar con turistas de Fray Bentos y Mercedes y no podremos hacerlo".



Giachello es realista: "Estamos en medio de una situación que puede llegar a ser la peor temporada de la historia tanto por la pandemia como por la crisis económica".



Aunque mantiene cierta esperanza y para eso confesó que los prestadores "miramos que baje la curva de casos positivos en Buenos Aires. Sería la salvación para que podamos recibir a esos turistas. La verdad que la situación va muy lenta y hoy no sabemos con qué servicios vamos a contar: Carnaval no habría, las termas quizás puedan tener una ocupación del 50 por ciento y no habrá oferta de recitales con artistas. En resumen, será una temporada muy mala".



Ante ese panorama, el microturismo interno quizás pueda aportar unos pesos para pagar los impuestos y gastos. "Por suerte, el Municipio se dio cuenta que hay que mejorar el espacio público para los visitantes. Esperemos que sean intervenciones que se hagan rápido porque estamos a contra reloj. Ya no tenemos tiempo para ofertar, tenemos que salir a vender".



Consejo mixto

Por otra parte, Giachello adelantó que se reactivará el Consejo Mixto de Turismo.



"Con José Luis Alfaro tenemos buen dialogo, trabajamos muchísimo, es algo que necesitábamos porque en el sector se requiere alguien que sepa de turismo. De hecho la semana que viene arranca el Consejo Mixto con todos sus actores, tanto públicos como privados, que fue nuestro primer planteo".



"Es importante hablar del Consejo que estuvo muchos años vapuleado por la gestión actual, donde los privados solo teníamos que ir a escuchar y avalar las políticas públicas sin plantear dudas. Hoy creo que estamos en otra situación, una de más diálogo", valoró.



"Eso me genera una satisfacción enorme, porque Alfaro es una persona que empuja para mover al sector. Eso lo valoramos, ojalá que se concrete un 20 por ciento que se propone como embellecer la Costanera".



Pero advierte que estamos en noviembre y que la temporada ?escasa y extraña- está a la vuelta de la esquina: "Vamos a tener que ir rápido para dar lugar a acciones por el bien de la ciudad. Esta gestión se tiene que dar cuenta de la importancia que tiene el turismo para la región. Tenemos que trabajar para recibir turismo porque con el habitante de Gualeguaychú no alcanza ya que el poder adquisitivo es muy bajo y a la gente no le alcanza para vacacionar", cerró Giachello en declaraciones a CNN FM 100.3 que reproduce Reporte 2820 .