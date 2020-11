En solo un mes Rosario, registró 500 muertes y 26 mil contagios de covid 19

Con la mitad de los casos que se registraron en la provincia, Rosario empieza a tener una serie de indicadores elocuentes y que permiten analizar la evolución y proyección de la pandemia. La tasa de letalidad registró una suba en el último mes y se ubicó en el 1,47 sobre los contagios, una tasa en alza al igual que el porcentaje de pacientes recuperados, que llegó al 88 por ciento. La ministra de salud provincial, Sonia Martorano aclaró que estadísticamente los números rosarinos "no son preocupantes, pero sí estamos con la mirada puesta para que la letalidad no supere la media nacional". En el último mes se produjeron más de 500 muertes y hubo 26 mil nuevos casos. Desde el comienzo de la pandemia, en tanto, los contagios son más de 50 mil.



La ministra de Salud provincial puso sus números sobre la mesa para ubicar la dimensión de los datos locales. Indicó que la tasa de letalidad de Argentina es de 2,67; en Brasil es de 2,89 y el promedio mundial es de 2,58.



Ya en relación a la situación local, explicó que la mitad de aquellos pacientes que requieren internación crítica y son intubados permanecen entre 20 días a un mes en esa condición.



Un porcentaje importante de ellos no tienen un buen desenlace.



"Con los números de ahora, habrá una tendencia a aumentar", afirmó Martorano, para comparar Santa Fe con Córdoba. "En nuestra provincia esta tasa es del 1,23 por ciento, mientras que en la provincia mediterránea asciende a 1,52", dijo.



"Rosario tiene la mitad de los contagios que se produjeron en la provincia, de modo que el 1,47 por ciento de letalidad (se calcula el porcentaje de fallecidos sobre el total de contagiados) sigue muy por debajo de la media nacional, pero esta tendencia a la suba es por el aumento de casos en las últimas semanas", explicó.



El dato de la jornada del martes va en esa línea: 604 casos y 40 decesos.



La ministra subrayó que desde el comienzo de la pandemia tanto el sector público como el privado realizaron un gran trabajo con la ampliación de camas de internación y las que tienen respiradores (hoy hay unos 250 pacientes internados en UTI). "Cada 21 días percibimos que aumenta la letalidad por la evolución de pacientes que están en unidades críticas", subrayó Martorano.



Fallecidos y recuperados



Con 110 mil casos en Santa Fe, de los cuales más de 50 mil son rosarinos, la lectura de los números de la pandemia es amplia. Una es que si se comparan los registros de la semana pasada, noviembre tiene 500 contagios menos. Lo otro es que la ciudad tiene un 88 por ciento de pacientes recuperados, en el orden de los 44 mil ya rehabilitados.



Pero si se sigue la evolución de la tasa de letalidad, el 2 de octubre era de 1 y fue en ascenso en estos 30 días hasta llegar a 1,47 de la actualidad. Rosario sumó en los últimos dos días 84 decesos.



"Rosario va teniendo más personas que se sobreponen al virus y tendrá mas letalidad, pero tiene que ver con el tiempo de cómo se produce la evolución. Esta tasa se mantiene baja y aún con esta suba está por debajo de lo nacional y lo internacional. Pero estamos en plena pandemia y evolutivamente todos los números tienden a asemejarse al registro de Argentina. En el caso de Rosario se mira de cerca que no supere este registro nacional o de provincias vecinas como Córdoba, que tiene el 1,62 de letalidad mientras que en Santa Fe es del 1,23", destacó Martorano.



La argumentación para darle un soporte a los datos, es para la ministra la siguiente: más cantidad de casos que van resolviéndose, el surgimiento de números "más reales".



Otro dato es la tasa de mortalidad en Santa Fe, calculada por cada millón de habitantes que ronda el 3,86.