Santa Fe se prepara para "una logística de vacunación" contra el covid19

La ministra de Salud de Santa Fe, Sonia Martorano, informó este martes que el gobierno provincial comenzó a trabajar en "la logística" para el plan de vacunación contra el coronavirus una vez que estén disponibles las dosis adquiridas por la Nación.



"Ya nos estamos preparando para la logística", dijo la funcionaria en Radio 2, y resaltó la magnitud del programa que deberá implementarse para llegar a toda la población: "Nunca nos había pasado, tiene que ser masiva y simultanea".



En el programa La primera de la tarde, Martorano dijo que se aplicarían "varias marcas de vacuna y no una sola" ya que de otra manera no alcanzaría el stock.



"Sería obligatoria, al menos hasta hoy, porque es un tema de salud pública, y gratuita, eso seguro", aclaró sobre la inoculación contra el covid-19, aunque antes la medicación deberá ser aprobada por la Anmat después de pasar la fase 3 de prueba masiva en humanos.



Volviendo a la distribución, la ministra señaló que desde ahora "se inicia la discusión de una logística nacional de cómo empezar a prepararnos por si los tiempos se aceleran, pero las fechas no están tan exactas", en relación al comienzo del plan.



Cecilia Nicolini viajó a Rusia para interiorizarse sobre la vacuna Sputnik V de la que garantizó su seguridad aunque advirtió que resta mucho por investigar.



En principio, se estima que la vacuna rusa Sputnik V podría aplicarse en el país entre enero y febrero próximos, mientras que la desarrollada en la prestigiosa universidad británica de Oxford, por la que Argentina también negoció, recién en marzo.



"Recién ayer el Ministerio de Salud de Santa Fe tuvo detalles de la su llegada de la vacuna rusa", dijo Martorano, en el marco de una reunión con equipos de vacunación nacionales.



"El tema se ha manejado con mucho cuidado para no generar tanta expectativa y ansiedad", agregó, y en ese sentido prefirió la cautela: "Diciembre es ya, yo sería más cuidadosa, por eso hablo de marzo, pero ya estamos preparando la logística".



Sin embargo se esperanzó en que la presencia de una vacuna contra el coronavirus abre "un horizonte" ante "una enfermedad que existe, es mundial, y estamos en el último esfuerzo. Hay que cuidarnos y parar la curva de contagios".



En este momento, la provincia supera los 109 mil casos de covid-19 desde el inicio de la pandemia, "un número muy alto", reconoció la ministra.