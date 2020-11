Victoria advirtió que paradores de islas no tienen habilitación

Con el regreso de la actividad náutica, el estudio de protocolos para el verano y la llegada de temperaturas más elevadas, el municipio de Victoria anunció este martes que los paradores ubicados en su jurisdicción en las islas no tienen habilitación para funcionar e instó a sus titulares a presentar protocolos sanitarios en las próximas dos semanas.



Según el comunicado oficial difundido en las últimas horas, la Municipalidad de Victoria informó que "ante la gran afluencia de personas que han acudido a los establecimientos conocidos como paradores", los mismos "no tienen habilitación sanitaria para funcionar en términos de las normas nacionales, provinciales y locales referidas al covid-19".



Al mismo tiempo, el gobierno local de Victoria indicó que "los paradores deberán presentar protocolos sanitarios" para ser autorizados a funcionar como tales hasta el 15 de noviembre de 2020.



"Aquellos establecimientos que no cumplan con esta obligación serán sancionados con las multas y/o clausuras para toda la temporada según correspondiese", aclaró la gestión entrerriana.



Luego el comunicado oficial aclara que "la prevención se relaciona con la aglomeración de personas con fines recreativos en estos lugares de gran afluencia y que circulan hacia las islas de Victoria provenientes de distintas ciudades de la provincia de Santa Fe que podrían verse afectadas en su situación sanitaria, en un momento en el cual esas jurisdicciones tienen en vigencia estrictas normativas respecto de reuniones de personas sin resguardos para evitar los contagios masivos".



Para eso, el municipio de Victoria informó que pedirá la colaboración del gobierno de la provincia de Santa Fe y de las fuerzas de seguridad de Entre Ríos y de Nación.