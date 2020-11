Vacuna rusa: "No nos dejemos llevar por algunos que generan dudas", dijo Gollan

El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, solicitó a los argentinos no dejarse llevar por los que "generan dudas" sobre la vacuna contra el coronavirus que llegará de Rusia.



Además, destacó la importancia de que habrá una "disponibilidad masiva" de dosis, aunque consideró que lo central es que "se demuestre su seguridad y la eficacia" de la vacuna, en declaraciones formuladas durante una conferencia de prensa que ofreció junto al jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, y el viceministro de Salud, Nicolás Kreplak.



"No nos dejemos llevar por algunos que generan dudas, el gobierno actuará responsablemente y ofrecerá lo antes posible una salida a esta pesadilla, con la certeza y la confianza de que lo que proponemos de los distintos laboratorios será segura y confiable", explicó el funcionario.



Gollan remarcó que es importante de tener una vacuna "masiva" y en "el tiempo" correcto, al destacar que "no es lo mismo tener (las dosis) 3 meses antes que 3 meses después".



Además, expresó que "falta un esfuerzo final" tras considerar: "ya tenemos la vacuna en la fecha que anunció el presidente".