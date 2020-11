Con la vacuna rusa, Argentina buscará frenar la segunda ola de coronavirus

El presidente Alberto Fernández anunció que Argentina recibirá 25 millones de dosis de la vacuna rusa contra el coronavirus entre diciembre y enero próximos, en una apuesta a frenar la posible segunda ola de la enfermedad."Estarían en condiciones de darnos 10 millones de cada una de las dos dosis (que requiere la vacuna), las podemos tener en diciembre acá. En los primeros días de enero podríamos tener, según me dicen, 15 millones de dosis más", resaltó Fernández en declaraciones a Sputnik.Según detallaron fuentes del Gobierno,"."Rusia le ofrece a la", describieron las mismas fuentes sobre la negociación."Así como estamos gestionando con Rusia, también estamos gestionando con AstraZeneca la vacuna de Oxford y también con Pfizer, que están todas en la misma situación. Esta vacuna ya está en fase 3, lo que no está es aprobada", resaltaron a Noticias Argentinas desde el entorno presidencial."Venimos trabajando con todos los que están desarrollando la vacuna. Con todos gestionamos un vínculo de confianza para que Argentina esté entre los primeros países que van a recibir la vacuna inmediatamente", subrayaron., resaltó.Al ser consultado sobre si él se vacunaría, respondió: "No me parece justo. El día que me vacune es porque todos pudimos vacunarnos, no porque tengo el privilegio de ser Presidente. Pero obviamente queEn esa línea, el Presidente confirmó que la viceministra de Salud, Carla Vizzotti, viajó a Moscú para concretar la adquisición de 25 millones de dosis de la vacuna."A diferencia de otros que fabricaban vacunas, no teníamos en Argentina un interlocutor con el que pudiéramos hablar. Entonces personalmente combiné un viaje a Rusia de la viceministra de Salud, Carla Vizzotti, y Cecilia Nicolini, que es una asesora mía en mi condición de presidente", explicó Fernández"Hemos logrado ponernos en cada paso que se da en Rusia y en la Organización Mundial de la Salud (OMS) para verificar la calidad de la aprobación de la vacuna. Las presentaciones se hacen ante la autoridad rusa, ante la OMS y ante la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), que es la autoridad argentina", detalló.El mandatario agregó que"Yo confío mucho en que vamos a tener la vacuna. Así como estamos trabajando con Rusia, también estamos trabajando con otros laboratorios que están produciendo vacunas porque queremos garantizar tener vacunas para los argentinos", finalizó.