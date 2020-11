Confirmaron 483 muertes y 9.598 nuevos contagios en Argentina

El Ministerio de Salud de la Nación informó que, durante las últimas 24 horas, se registraron 483 muertes y 9.598 nuevos casos positivos por coronavirus. Con estos datos, el total de infectados en todo el país asciende a 1.183.131 y las víctimas fatales suman 31.623.



En las últimas 24 hs fueron realizados 24.864 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 3.047.313 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 67.155 muestras por millón de habitantes.



Según el informe, actualmente hay 4.922 personas internadas en unidades de terapia intensiva. La ocupación de camas es del 63,6% a nivel nacional y del 60.5% en el Área Metropolitana de Buenos Aires.



Entre los fallecidos hubo 283 hombres: 117 residentes en la provincia de Buenos Aires, 21 de CABA, 1 de Chaco, 2 de Chubut, 18 de Córdoba, 7 de Entre Ríos, 2 de Jujuy, 1 de La Pampa, 1 de La Rioja, 11 de Mendoza, 1 de Neuquén, 12 de Río Negro, 4 de Salta, 13 de San Luis, 5 de Santa Cruz, 42 de Santa Fe, 1 de Santiago del Estero, 4 de Tierra del Fuego y 22 de Tucumán. También murieron 195 mujeres: 87 residentes en la provincia de Buenos Aires, 13 de la Ciudad de Buenos Aires, 1 de Chaco, 3 de Chubut, 9 de Córdoba, 1 de Entre Ríos, 1 de Jujuy, 2 de La Pampa, 1 de La Rioja, 8 de Mendoza, 3 de Salta, 4 a de San Luis, 1 de Santa Cruz, 3 de Santa Fe, 3 de Tierra del Fuego y 19 de Tucumán.



Esta tarde, el Gobierno nacional confirmó que la Argentina adquirirá 25 millones de dosis de la vacuna rusa contra el coronavirus Sputnik V. Alberto Fernández hizo declaraciones a la agencia SputnikNews y adelantó que las primeras 10 millones llegarán al país en diciembre y las restantes en los primeros días de enero.



La semana pasada, la secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Carla Vizzotti, había viajado de forma secreta a Rusia para informarse sobre la Sputnik V, patentada en ese país a mediados de agosto pasado.



En el Ejecutivo admitieron que ese viaje era para iniciar los trámites de adquisición y que de la Cancillería rusa contactaron a la Argentina para saber si estaba interesada en contar con las dosis: "Los resultados fueron muy buenos porque el nivel de desarrollo es muy avanzado. Por lo que nos dicen están culminando la fase tres. Estarían en condiciones de darnos 10 millones de dosis, de las dos dosis, en diciembre y en los primeros días de enero 15 millones de dosis más. Eso nos permitiría vacunar a los sectores que están en riesgo en la Argentina".



Según explicaron, a partir de ahora cada paso que se da con la Sputnik V se le notifica a la Argentina (a la ANMAT), además de a la autoridad de aplicación rusa y a la OMS: "Estamos con muy buenas expectativas. Muy esperanzados".



Por la mañana, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, había respaldado el viaje de Vizzotti a Rusia: "Hay que trabajar con todos los fabricantes y gobiernos para tener acceso. Cuando sepamos el resultado de la fase 3 para saber cuál es más eficaz y segura, tener los lazos, contratos y relaciones con los fabricantes es esencial y por eso con la prudencia de que aún no están las fases 3 publicadas me parece tremendamente relevante el viaje y festejo que el gobierno esté trabajando con las distintas posibilidad de compra".



Con más de 46 millones de casos de coronavirus en todo el mundo, la pandemia no sólo condicionó las elecciones en Estados Unidos sino que obligó a los Gobiernos de los países centrales de Europa a ordenar confinamientos enojosos para sus ciudadanos, en un intento por frenar los alcances de la segunda ola de contagios.



Latinoamérica y el Caribe es la región más enlutada del planeta con 11,3 millones de infectados y más de 403.000 fallecidos, seguida por Europa (10,4 millones y 280.109), Estados Unidos y Canadá (9,4 millones y 241.175) y Asia (171.423).



La situación sanitaria en Estados Unidos, el país más golpeado en términos absolutos con 9,2 millones de casos de coronavirus y más de 230.000 muertos, sigue deteriorándose tras reportar 614 muertos en las últimas 24 horas y a un día de la elección presidencial.



Europa continúa en el ojo de la tormenta con la segunda ola de contagios de coronavirus y en esta última semana los casos aumentaron en un 41%, por lo que los Gobiernos continuaron endureciendo las restricciones con el objetivo de evitar el colapso del sistema sanitario.