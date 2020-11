Despedir a un ser querido sin velatorio: cómo se realiza el necesario duelo

Demostraciones que se hacen para manifestar el sentimiento que se tiene por la muerte de alguien", así es como define la RAE al duelo.

El psicólogo Francisco Rodríguez

Pero los familiares de los fallecidos por Covid-19 no pueden hacer con libertad esas demostraciones. En estos tiempos, tampoco pueden hacerlo de la manera tradicional que se ha venido haciendo desde siempre, los allegados de personas que han fallecido sin covid.Este lunes,pudo conocer el caso y los sentimientos de un vecino de Paraná, cuya esposa falleció y no pudo despedirla, ni él ni sus hijos.fue consultado porrespecto del duelo que hacen las personas. Para comenzar afirmó que "Necesitamos despedirnos del otro. Cuánto dolor hay en lo que se llamó NN, desaparecidos y cuántas familias están buscando aún a esos seres que no sabemos dónde están y las personas no pueden, de alguna manera, llorarlos"., recordó que "en México se hacen desenterramientos de los muertos, en Asia se realiza la limpieza de los huesos. Se come al lado de ellos"., afirmó: ""Se dice quehan muerto muchas personas con covid y no han podido estar con sus seres queridos. Es un dolor muy fuerte no haber podido acompañar ese proceso", dejó en claro el psicólogo.Lo que está ocurriendo con la pandemia, a juicio del psicólogo, "es una etapa más, es un proceso, pero en algunas personas va a quedar ese dolor, esa falta de cierre, esta etapa inconclusa que necesitamos los seres humanos para seguir adelante".: "Si una persona, en uno o dos años, no cierra esa etapa, ese duelo, entra en los procesos llamados melancólicos, es decir en un duelo permanente; se trata de esas personas que están siempre añorando a la persona que se fue: se transforma en una situación agobiante, incapacitante", puso relevancia Rodríguez. Enseguida agregó que esa problemática hace que esa persona "pierda la conexión con el mundo, siempre conectado con el dolor y la muerte".El profesional de salud mental, al ser consultado dio cuenta que el tema de "la muerte" es uno de los temas difíciles de abordar en el consultorio ya que "Afrontar este tema tiene que ver con los valores, con las religiones.Siempre estamos pendientes de estas cuestiones, a veces con mucho temor"."Tendríamos que enseñar a nuestro s niños que la vida y la muerte son parte de este proceso de estar aquí", dijo, al finalizar.