Fiesta de la hija del intendente de María Grande: "No lo previmos, fue un error"

Paraná Intervinieron en reunión social y era el cumpleaños de la hija del intendente

El sábado a la noche la hija del intendente de María Grande, junto con otra amiga realizaron una fiesta clandestina en un galpón de la ciudad. Se trataba de un festejo de cumpleaños al que asistieron alrededor de 16 jóvenes. En el evento intervino la policía y notifico a los presentes."Quiero hacerme cargo del error que cometí como padre. Me dio bronca no haberlo previsto, sentí que se nos escapó una situación de las manos, uno tiene que predicar con el ejemplo y no lo pude controlar", contó el intendente de María Grande, Héctor Cheru Solari, aSobre el festejo clandestino de cumpleaños indicó que "no se desarrolló en mi casa, sino que fue en un galpón de un familiar. El festejo se trató del cumpleaños de dos amigas que se habían juntado con otras seis a comer choripanes, después concurrió un poco más de personas y llegó a haber alrededor de 16"."Estaba en conocimiento que mi hija se juntaba a comer choripanes con las amigas, fue un error. Tengo tres hijos entre 16 y 25 años, esa noche, dos salieron a un bar que estaba habilitado y quería que mi hija vaya con sus amigas a un pub también, pero no quiso", resaltó.A su vez contó que "cuando mi hija me llamó y me dijo que estaban los inspectores afuera del lugar, yo le dije que eso podía pasar y que era un riesgo. Había que asumir las consecuencias, y al otro día antes de que se haga público por otro medio, hice un comunicado y pedí disculpas"."Mis hijos sienten que tienen una carga mayor y dicen que todos los hacen, pero no es justificativo. Seguimos con la frente en alto, le pedimos disculpas a la sociedad, pero nunca actuamos de mala fe", resaltó Solari.En relación a las fiestas clandestinas que ocurrieron en la ciudad, el presidente municipal dijo que "es un problema para María Grande y para todas las otras ciudades. En una reunión que tuvimos con el gobernador y la ministra de Gobierno nos dijo que la policía intervino en muchos eventos de esas carteristas. Eso quiere decir que los jóvenes piden alguna solución y protocolos para que puedan salir"."Llevamos a cabo medias restrictivas y represivas que no están dando resultados y se escapan de las manos. Creemos que en la clandestinidad no podemos controlar nada, hay que buscar mecanismos para poder brindar algo de esparcimiento", señaló el intendente.Al finalizar dijo que "se viene fin de año y con eso las fiestas, y los chicos del último año de la secundaria no tuvieron colación, viaje a Bariloche, ni recepción. Pensamos que por algún lado van a intentar festejar y debemos prever la situación".