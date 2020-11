Algunas escuelas de Diamante continuarán con clases virtuales

Sociedad Serán menos de 20 los alumnos que iniciarán las clases en el departamento Nogoyá

Cinco escuelas del departamento Diamante comenzaron este lunes las clases presenciales, sin embargo, el resto de las instituciones educativas continúan bajo la modalidad virtual."Los chicos vienen trabajando bastante bien, y creemos que por este año no volvemos", indicó la rectora de la escuela "Carlos Lorenzo Vergara", Castagno, a"Los chicos necesitan el vínculo con los docentes, creemos que ya se hizo demasiado largo", remarcó.Por otra parte, la madre de dos estudiantes del establecimiento, dijo que "fue un año complicado porque tuvimos que ayudarlos a nuestros hijos, pero es mejor cuidarlos en casa que mandarlos y que se vayan a enfermar".En tanto una estudiante dijo que "no sé si me animaría a volver las clases presenciales porque no sé si todos se cuidarían tanto como lo hago yo"."El 2021 esperó volver al aula, porque va a ser mi último año de secundaria y quiero disfrutarlo", culminó.