Vacaciones de verano: Cómo será el "corredor sanitario" de la Costa atlántica

Vacaciones en pandemia

Carpas sanitarias, testeos y hospitales modulares

El gobierno de Axel Kicillof enfrentará en pocas semanas un desafío complejo: llevar adelante la temporada de verano en la Costa Atlántica en medio de la pandemia de coronavirus. La empresa no resultará sencilla. Es que las autoridades de la Provincia deberán garantizar condiciones para el disfrute de los turistas sin descuidar los aspectos sanitarios.Para evitar que el virus se desparrame por esa región del territorio bonaerense, en el ministerio de Salud que conduce Daniel Gollán trabajan en un plan sanitario que incluirá la instalación de carpas sanitarias cada 5 kilómetros, nuevos puestos de testeos y la construcción de entre seis y ocho hospitales modulares.Estas medidas se sumarán a las ya anunciadas por Kicillof, como la obligatoriedad de presentar la App Cuidar verano, en la que cada turista deberá detallar, entre otras cuestiones, en qué hotel o sitio se hospedará.En este contexto, surge una pregunta que inquieta a más de un posible visitante: ¿qué ocurrirá con aquel que dé positivo en COVID-19 durante sus vacaciones?Según pudo saberde fuentes oficiales, el manual de procedimiento contempla tres posibilidades.-Si tiene síntomas leves y cuenta con auto propio o puede trasladarse en una ambulancia de su obra social, debe volver a su casa junto con sus contactos estrechos.-En caso de que el turista infectado haya llegado al municipio en tren, colectivo o avión y la Provincia no pueda garantizar su regreso seguro, deberá atravesar la enfermedad en uno de los centros extrahospitalarios que se montarán en la región.-Si el infectado presenta un cuadro clínico de riesgo se lo internará en un hospital local. Para evitar el colapso de estas unidades, que ya tienen un alto nivel de ocupación en ciudades como Mar del Plata, la Provincia implementará el mismo sistema de derivaciones que se activó meses atrás en el conurbano y que llegó a reubicar unas 129 personas a diario. Para el traslado de pacientes se dispondrán de aviones sanitarios y ambulancias.En todos los casos, se procederá a realizar un estudio de los contactos estrechos de la persona con COVID-19, a los que se llamará y se les pedirá que se aíslen. En este sentido, para evitar el contagio de los empleados del hotel, no estarán habilitadas las áreas comunes del edificio como el comedor o la zona de recreación.La Provincia dispondrá de carpas sanitarias cada 5 kilómetros en municipios de la Costa con promotores de Salud que caminarán por las playas con campañas de prevención y deberán garantizar el distanciamiento social.En estas unidades sanitarias las personas que tengan síntomas podrán realizarse un hisopado, aunque inmediatamente deberán aislarse. En toda la Costa se llevará adelante el plan Detectar con la presentación del Neokit plus, una nueva versión de este mecanismo de testeo argentino que permitirá realizar el estudio sin la necesidad de extraer el material genético.Para conocer con mayor rapidez el resultado del hisopado, la Provincia no descarta enviar bioquímicos a los partidos de la Costa. Por estos días persisten las conversaciones con la Federación bonaerense que los agrupa.La planificación sanitaria también contemplará la instalación de entre seis y ocho hospitales modulares en distintos puntos turísticos de la Provincia. A su vez, se trabaja en el armado de 2900 postas de vacunación, para cuando el antídoto esté liste. Al menos tres se ubicarán en la Costa; también habrá en las Sierras de Tandil; Bahía Blanca y San Nicolás o San Pedro.Médicos itinerantesLa cartera de Salud analiza la posibilidad de enviar médicos del conurbano hacia distritos de la Costa para reforzar su sistema sanitario. "Sabemos que esta región presenta una baja en sus casos, pero para tomar la decisión de redistribuir profesionales debemos analizar la situación epidemiológica de ese momento y la ocupación de las camas de terapia intensiva", aclararon.En caso de que la iniciativa obtenga luz verde, la Provincia deberá garantizarles hospedaje y se evalúa la posibilidad de otorgar un plus salarial.