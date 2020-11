Coronavirus: localidades del departamento Colón restringen la circulación

Hábitos

Atento a la nueva situación epidemiológica de la ciudad de Colón y la confirmación de nuevos casos positivos, las autoridades han establecido nuevas normas para preservación de la salud que incluyen el cierre de la ciudad y la suspensión de la libre circulación."Se decidió suspender la libre circulación interdepartamental entre las ciudades que lo componen, restringiendo el tránsito de manera exclusiva a las actividades esenciales".También se estableció "limitar el horario de circulación ambulatoria dentro de la ciudad de Colón y de las actividades autorizadas, hasta las 24 de cada día, a fin de poder hacer efectivos los controles por parte de las fuerzas de seguridad, con las excepciones establecidas".Las actividades comerciales, recreativas, culturales y deportivas continuarán desarrollándose bajo las medidas protocolares ya dispuestas, con la restricción de los horarios establecidos.Las autoridades pidieron, asimismo, reafirmar los principales hábitos de cuidado social: respetar el distanciamiento social mínimo de dos (2) metros entre personas; uso de tapaboca obligatorio; aplicación frecuente de sanitizantes y sostenimiento de hábitos de higiene; no compartir elementos de uso común; evitar la aglomeración de personas; desinfectar de manera permanente los espacios comunes en locales comerciales y disposición de sanitizante en el ingresoEn San José, por su parte, la actividad gastronómica, kioscos y bares se extenderá solo hasta las 24. También, por el término de 14 días, queda suspendido el ingreso de personas titulares de inmuebles no residentes en la ciudad.El Gustavo Bastian dió a conocer las nuevas medidas destacando la importancia de fortalecer los protocolos sanitarios, apelando a la responsabilidad individual para frenar el avance del virus. También manifestó que todas las habilitaciones que estaban en marcha en la ciudad como por ejemplo ferias y actividades deportivas, seguirán vigentes para las y los sanjosesinos, contando con el control y las inspecciones correspondientes que hacen al cumplimiento de lo establecido.Dada la "complejización" de la situación epidemiológica en el Departamento Colón, la Mesa de Coordinación Sanitaria de Villa Elisa, ha definido suspender el libre ingreso desde localidades vecinas a la "ciudad jardín" y lo dio a conocer este sábado.Con nuevos casos de Covid-19 en la región, varios hisopados pendientes y otra tanta cantidad de personas aisladas, las nuevas restricciones persiguen el objetivo de "evitar la circulación por razones que no sean de estricta necesidad", de acuerdo a lo informado.Asimismo, se admitió un "agravamiento" de la situación a nivel local, con numerosas personas aisladas luego de la realización de una reunión social clandestina, desde donde luego se confirmó la presencia de un caso positivo del virus proveniente de otra localidad.El intendente de Pueblo Liebig, Julio Pintos, Decidió Suspender Transitoriamente Y Hasta El 9 De Noviembre De 2020 Inclusive, el Acuerdo De Cooperación Inter-Institucional ? Control Integrado Regional Covid-19, entre la Jefatura Departamental De Policía, la Municipalidad de Pueblo Liebig, San José y Colón, referido a la flexibilización de los controles.En consonancia con esto, dispone la restricción de ingreso al casco urbano o urbanizado de Pueblo Liebig de personas no residentes, con excepción de las que cuenten con Certificado Único de Circulación (Coronavirus COVID-19) en su versión impresa y/o digital, a través de la App "cuidar".