Santa Fe: habilitan náutica, pesca y actividad deportiva de menores de 12 años

A través de dos decretos, el gobernador Omar Perotti levantó la suspensiones que pesaban sobre la actividad náutica y la pesca recreativa, al igual que con las actividades físicas de niñas y niños de menos de 12 años, debido "a una pequeña mejora" en el número de contagio de coronavirus.



En el primer caso, la actividad había estado permitida pero tras el pico de contagios de Covid-19 durante septiembre, en varios departamentos del sur y el centro de la provincia, fueron suspendidas.



Según el decreto, difundido hoy, queda habilitada "la pesca deportiva y recreativa en la modalidad desde costa y embarcados, ocupando en éste último caso un máximo del 50% de la capacidad de transporte de personas habilitada para la embarcación por las autoridades competentes".



Además, la norma aclara que deberá "ser menor (al 50%) en caso que con dicho porcentaje no pueda garantizarse el debido distanciamiento social".



El decreto también habilita hoy "la navegación recreativa, ocupando un máximo del 50% de la capacidad de transporte de personas habilitada para la embarcación" así como las actividades de los clubes deportivos vinculados a la náutica para la realización de actividades deportivas y las actividades de guarderías náuticas".



Esas actividades podrán desarrollarse entre las 7 y las 19, y no permite la actividad grupal de varias embarcaciones, a la vez que establece que las personas no deberán trasladarse más de 30 kilómetros de distancia desde su lugar de residencia habitual.



En ese caso, los interesados deberán tramitar el Certificado Único Habilitante para Circulación, explicaron las fuentes.



Esta norma rige para los departamentos de Rosario, La Capital, General López, Caseros, Constitución, San Lorenzo, Las Colonias y Castellanos.



Por otra parte, a través del decreto 1.227, el Gobierno provincial habilitó "la práctica de actividades deportivas individuales con o sin interacción de oponentes, pero sin contacto físico en este último caso" de menores de 12 años.



La norma establece, entre las actividades deportivas habilitadas, los deportes individuales como atletismo, equitación, arquería, BMX, running, ciclismo, canotaje, remo y kajak individual, gimnasia artística y con aparatos, y patín artístico, entre otras.



También habilita deportes individuales en interacción con oponentes como tenis, pelota a paleta, tenis con paleta o criollo, fútbol tenis, tenis de mesa y padel; y actividades de entrenamiento individual para otras disciplinas como judo, artes marciales, etcétera.