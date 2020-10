Un ciclista cayó sobre un cactus y miles de espinas se incrustaron en su cuerpo

En ese momento fue asistido por personas que se encontraban en el lugar, quienes lo ayudaron a sacarse de a poco las múltiples espinas que se incrustaron en su cuerpo. Luego fue trasladado al hospital Vera Barros para realizarle las curaciones correspondientes. Está fuera de peligro y ya fue dado de alta.Moreno explicó cómo fue que se dieron los hechos: "íbamos con tres ciclistas más, yo iba último en la fila, no vi un pequeño cráter en el asfalto y mordí el bache, solté las manos de los manubrios y empecé a cordonear, quise acomodar la bici y no podía, cuando quise agarrar el manubrio de nuevo lo empujé más todavía y me fui de lleno contra las pencas" indicó al sitio local"Gracias a Dios la saqué barata porque iba de anteojos y casco y no me pinché la cara ni la cabeza, porque por la forma en la que se me incrustaron las espinas podría haber quedado ciego" continuó.