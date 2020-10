Una universidad entrerriana realizará exámenes presenciales

Serán acotados solo a cátedras de Salud que requieran evaluaciones prácticas en la universidad. Es la primera unidad académica en lograr ese avance.



La aceptación fue confirmada a través de una comunicación dirigida al rector de la UAP, Horacio Rizzo, y al presidente del Consejo General de Educación (CGE) Martín Müller.



De ese modo, la universidad enclavada en Libertador General San Martín es la primera en contar con esa posibilidad obtenida tras las presentaciones correspondientes. Tanto en la provincia como en el país, los exámenes se están realizando, y garantizando, bajo la modalidad on line.



La aceptación de la Nación de los mecanismos preventivos sugeridos por la Universidad para la implementación de exámenes finales presenciales para el uso de espacios áulicos, actuación de casos sospechosos y para el uso de espacios áulicos en contexto de pandemia está pensado para aquellas asignaturas sobre todo del área de Salud, que necesiten cuestiones prácticas para desarrollar. Y estará acotado a los alumnos de la localidad, destaca Uno.



La UAP cuenta con una matrícula de 3.000 estudiantes diseminados entre las 30 carreras disponibles. Proceden de distintas provincias del país y de numerosos países, por lo que, en el actual contexto de restricciones, esta autorización será acotada a quienes se encuentren en Libertador San Martín, garantizando la continuidad de la modalidad on line para el resto del estudiantado afectado por las restricciones en fronteras, dispuestas por los estados nacional, provincial o local, para evitar la propagación del coronavirus.



"Durante estos meses, y en un contexto sanitario de público conocimiento, la UAP continuó con las gestiones en distintos estamentos, para asegurar el retorno a las aulas ?fundamentó Rizzo?. Como vemos en el suceder de los días, este será un proceso gradual de retorno que comenzará con pequeñas acciones, siempre teniendo en cuenta las condiciones de salubridad con que cuenta el lugar y la región y, de esta manera, se logrará acceder al desarrollo convencional de la actividad formativa presencial".



Según se informó, estos mecanismos "se irán aceitando" para que se vayan incorporando grupos y, en esta primera instancia, será para mesas de exámenes finales puntualmente designadas, sobre todo por su complejidad y la necesidad de evaluar facetas prácticas en esta examinación de competencias profesionales.



"Esto implica una serie de acciones hasta alcanzar diciembre, cuando el cronograma de exámenes se ponga en marcha y algunas de las asignaturas puedan ejercitar la prueba de manera presencial. Muchos alumnos, por razones de residencia, deberán cumplimentar este proceso de manera no presencial", puntualizó el rector.





Fuente: Uno