La Anmat prohibió la comercialización de una marca de miel

Bajo la Disposición 8111/2020, la Anmat informó que la miel, elaborada para Agro Andina S.A, Chilecito, La Rioja quedó prohibida "por carecer de autorización de establecimiento y estar falsamente rotulado al consignar un número de RNE perteneciente a otra razón social, resultando ser un producto en consecuencia ilegal".



En el documento se explica que "la Dirección de Bromatología de la provincia de Río Negro informa que recibe una denuncia de un consumidor donde manifiesta que adquirió el producto, que el mismo tiene las características organolépticas (textura, aroma y sabor) no propias de la miel, y aporta un domicilio del comercio en la ciudad de Bariloche, donde adquirió el producto investigado".



Por ello, la firma Agro Andina S.A. pone en conocimiento del Instituto Nacional de Alimentos (INAL) que su nombre "se estaría utilizando como supuesto elaborador del producto", ya que se dedica al procesamiento y elaboración de conservas vegetales, productos tomatados y vegetales congelados, que hace más de diez años tuvo relación con la empresa a la que se la vincula mediante la venta de miel de productores de la zona. Y hace saber que un particular se contactó con ellos vía email para manifestarles que adquirió el producto investigado en un comercio ubicado en la ciudad de Bariloche.





En consecuencia, la Dirección de Bromatología de la provincia realizó una inspección en el domicilio indicado de la ciudad de Bariloche donde verificó la comercialización del producto investigado e intervino la cantidad de 14 envases de 250gr; 8 envases de 1000gr y 7 envases de 500gr ambos.



"Por tratarse de productos que no pueden ser identificados en forma fehaciente y clara como producidos, elaborados y/o fraccionados en un establecimiento determinado, no podrán ser elaborados en ninguna parte del país, ni comercializados ni expendidos en el territorio de la República", dice la disposición.



Por último, la Anmat señala que "a fin de proteger la salud de los ciudadanos ante el consumo de productos ilegales, el Departamento de Rectoría en Normativa Alimentaria del INAL recomienda prohibir la comercialización en todo el territorio nacional del citado alimento".

Fuente: La Nación