Declaran de Interés social, educativo y cultural el proyecto Tapitas por Juegos

Tapitas por juegos

El Concejo Deliberante de la ciudad de Paraná declaró este jueves de Interés Social, Educativo y Cultural el Proyecto "Tapitas por Juegos", que se desarrolla desde la 15º edición de Once por Todos y culminará este año.Se promueve la recolección de tapitas plásticas descartables para reciclar y confeccionar juegos infantiles para la Escuela Hogar. A partir de allí, se desglosan contenidos que abordan formas de cuidar el medioambiente. Además, se da una proyección histórica del impacto negativo que sufren los entornos naturales por prácticas de no cuidado en el tratamiento de desechos plásticos.De esta manera, este año nuevamente se alcanzará el objetivo primordial, porque ayudar hace bien. Cabe recordar que, pese a la pandemia, el trabajo articulado con empresas del Parque Industrial nunca cesó. Siempre aportan trabajo y presencia solidaria en Once por Todos.Es de destacar la labor que realizan empresas como Agua Nuestra, Lafedar, Quanta, y organizaciones como la filial de River, en esta tarea.Es una iniciativa que surgió como un complemento pedagógico generado por docentes del Complejo Escuela Hogar Eva Perón de Paraná. Su propósito fue generar en la comunidad de alumnos, maestros, profesores, padres y vecinos una acción conjunta que involucra a todos los actores en un emprendimiento solidario de alto impacto en todas las escuelas que lo integran.El plan de acción propuesto, que es reciclar tapitas, impacta directamente en la comunidad educativa y el entorno social, promoviendo el valor de la solidaridad y el cuidado del medioambiente.Tapitas por juegos es una acción que se canalizó a través de la comunicación y compromiso de Canal Once y Once por Todos, bajo el lema "Ayudar hace bien". En ese marco, se ha transformado en un trabajo en red desde hace un año."Gracias a la comunión de objetivos de fuerte anclaje social hemos podido sostener la acción de recolección y restiro de tapitas plásticas en forma permanente", aseguraron.La pandemia no los detuvo y los transformó en promotores de cuidados. "Estamos involucrados con el cuidado de otro, del vecino, del adulto, de los niños y de nuestro entorno, donde queremos asegurar espacios saludables para todos", indicaron.La empresa Quanta es la responsable de hacer los juegos. En tanto, Agua Nuestra aporta un volumen de tapitas mensual de valor superlativo para la campaña. Asimismo, Laboratorio Lafedar con su voluntariado y a través de su empresa, facilita logística de trasporte."Somos solidarios en acción: clubes, gimnasios, quioscos, comercios, organizaciones o particulares que nos llevan las tapitas", resaltaron.