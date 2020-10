Sebastián Etchevehere: "Nos duele cómo quedó la estancia"

Pasadas las 19 de este jueves, y tal como lo habían anunciado, integrantes de Proyecto Artigas se retiraron de la estancia Casa Nueva, tras el fallo judicial de la Dra. María Carolina Castagno, que ordenó que se reintegre "inmediatamente" el inmueble., Dolores Etchevehere quedó detenida "por desobediencia judicial en flagrancia". Indicaron que "no acató la orden de desalojar el campo".A los pocos minutos, Luis Miguel, Sebastián y Juan Diego Etchevehere, junto a su madre Leonor Barbero Marcial de Etchevehere, ingresaron a Casa Nueva.Al salir, Sebastián Etchevehere dijo aque "nos encontramos con un gran desorden, con mucha mugre, destrozado, todo movido. Es algo que nos duele mucho. No hay respeto. Es un ultraje a recuerdos, a hábitos, es como si se metieran en tu cuarto"."Hay colchones de más, nada en su lugar. Quedé perturbado por eso, me da vergüenza ver cómo quedó todo. La huerta tiene unos plantines que dan cuenta que esto fue una puesta de escena", remarcó.Y señaló: "uno acá encontraba un lugar de trabajo, de desarrollo, planificación. Vimos todo cambiado de lugar. No puedo quedarme a dormir acá".