Etchevehere vs Etchevehere: Se retiraron integrantes de Proyecto Artigas

Este jueves, minutos después de las 19, emprendieron la salida de Casa Nueva integrantes de Proyecto Artigas.



Recordemos que, en la tarde de este jueves, a través de un video, Juan Grabois opinó sobre el fallo de la jueza María Carolina Castagno y la orden de la restitución del campo a los hermanos Etchevhere. "No vamos a negarlo, hemos sufrido una derrota. Una derrota que nos duele y nos entristece. Nos duele por Dolores, víctima emblemática de violencia de género intrafamiliar e institucional", resaltó Grabois.



"Sin embargo, hemos decidido como Proyecto Artigas retirarnos del establecimiento Casa Nueva y continuar la batalla en tribunales. Esta defensa técnica, parcialmente a mi cargo, le ha aconsejado a Dolores la misma actitud. Sin embargo, ella no está dispuesta a dejarse humillar nuevamente. La comprendemos. No la vamos a abandonar. Junto a ella, permanecerá un grupo de mujeres para resguardar sus derechos humanos ante cualquier acción policial o parapolicial que se lleve adelante y así garantizar que las garantías constitucionales de Dolores se respeten. Reiteramos, la decisión no está firme, quedan aún instancias de apelación", dijo además.



De la misma manera había afirmado, "nos retiramos tristes, pero con la dignidad de estar dando una lucha noble, digna, justa".



Se desconoce por el momento si Dolores Etchevehere salió de la estancia.



(Ampliaremos)