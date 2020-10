Para la madre de Facundo Astudillo se cumplen seis meses de "impunidad"

Una caravana en su memoria

La desaparición y muerte de Facundo

La madre de Facundo Astudillo Castro, el joven de 22 años que desapareció el 30 de abril pasado cuando salió de su casa de la localidad de Pedro Luro y el 15 de agosto fue hallado muerto en la zona de Villarino Viejo, consideró este jueves queEn una entrevista con, la madre de Facundo consideró ademásEn las últimas horas, la jueza a cargo de la investigación por la presunta desaparición forzada del joven volvió a darle un duro golpe a las querellas y a los fiscales Andrés Heim y Horacio Azzolín, ya que rechazó "por inadmisibles" las apelaciones que habían presentado el pasado 20 de octubre a la decisión de no hacer lugar a aquellas medidas de prueba.En la nueva resolución a la que tuvo acceso Télam, la jueza Marrón volvió a cuestionar duramente a los fiscales, al asegurar que "las medidas probatorias solicitadas requieren, para su validez, la fundamentación de las razones que las habilitan ya que, de lo contrario, por estar en juego garantías constitucionales, resultarían arbitrarias, ocasionando su inevitable nulidad"., cuestionó Marrón, tras lo cual agregó que "deben brindar una narración, una historia, y la prueba que ellos pretender producir, debe ser puesta al servicio de esa historia".Tanto la querella particular, representada por los abogados Leandro Aparicio y Luciano Peretto, como los fiscales Hiem y Azzolín planean recurrir en queja ante la Cámara de Apelaciones para intentar revertir la decisión de la jueza y que se concreten las medidas de prueba solicitadas.Por otra parte, Cristina Castro adelantó que pretende solicitar la recusación de la jueza: "Nos parece tan nefasto lo que hizo, inclusive sabiendo que hay ADN de Facu en el patrullero de (Teniente) Origone. No acceder a las pericias me parece nefasto, muy de la dictadura, muy del que acá no ha pasado nada y el que siga y siga"."Los fiscales pidieron esas medidas de prueba justamente porque apareció ADN de Facundo en el patrullero (...) no tenemos dudas del accionar policial en la desaparición seguida de muerte de Facu, lástima que tenemos a esta jueza de la dictadura que está acompañando al fiscal (bahiense Santiago) Ulpiano Martinez. Era sabido que iba a hacer esto", expresó Cristina.En cambio, al referirse a los fiscales Heim y Azzolin, que se sumaron a la causa cuando ya estaba en trámite, la madre de Facundo manifestó que ambos "tienen ganas de esclarecer el caso".A seis meses de la desaparición de Facundo, familiares, amigos y vecinos realizarán una caravana con bocinazos en Pedro Luro, mientras que a las 18, en la ciudad de Bahía Blanca, integrantes de la CTA junto a otras agrupaciones realizarán una marcha similar desde la plaza Rivadavia, en el centro de la ciudad.Tras ser interceptado por la policía por violar el aislamiento social preventivo y obligatorio, nada más se supo de él hasta el 15 de agosto, cuando sus restos fueron hallados en un cangrejal de la localidad de General Daniel Cerri.Su madre y abogados están convencidos de la responsabilidad policial en lo sucedido con Facundo, quien, según la autopsia, sufrió una muerte violenta por asfixia por sumersión.Télam.