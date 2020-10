Piden que sea feriado el aniversario del hundimiento del ARA San Juan

A pocos días de que se cumplan tres años del hundimiento de la embarcación de Armada Argentina con 44 submarinistas a bordo, la iniciativa busca reunir adhesiones a través de la plataforma Change.org.



Anabela Aguirre, esposa del cabo principal Enrique Castillo, uno de los marinos de San Juan, es una de las impulsoras de la campaña y explicó a Télam que "el objetivo es que toda la gente que pueda acompañe este pedido, y que no sigan pasando los años sin que haya un reconocimiento para los tripulantes".



Aguirre aseguró que esta iniciativa va en línea con un proyecto en trámite en la Cámara de Diputados, para que el 15 de noviembre sea declarado "Día Nacional de la inclaudicable reivindicación de la defensa del mar argentino, en eterna conmemoración y agradecimiento a los 44 tripulantes del ARA San Juan".



Esa iniciativa parlamentaria obtuvo en julio último un dictamen favorable en la Comisión de Legislación General de la cámara baja, y en principio establece que esa fecha sea día hábil, pero los familiares y allegados indicaron que insistirán en su pedido para que se instaure como feriado.



"Como cada mes de noviembre, desde aquel fatídico 2017, la tristeza y la soledad nos invade. Por eso, le pedimos al Congreso Nacional que ese día sea decretado Feriado Nacional, para no darle paso al olvido, y sí a la memoria, para hacer honor a los 44 héroes del San Juan", aseguraron al lanzar la campaña para juntar firmas.



Aguirre señaló en ese sentido que "en pocos días ya se superaron las 15 mil firmas", y pidió "que se sumen todos los que puedan para ayudar a que esta tragedia no quede en el olvido".



"Necesitamos que sean cientos, miles, millones, las y los argentinos que recuerden que el 15 de noviembre se apagó la esperanza de 44 compatriotas, que navegando en la profundidad del Mar Argentino, en cumplimiento de su deber, hallaron la muerte", pidieron los familiares.