Choque de puños entre los hermanos Etchevehere y su madre al escuchar el fallo

La jueza María Carolina Castagno, del Tribunal de Apelaciones y Juicio de Paraná, ordenó el inmediato reintegro del campo en disputa entre losCastagno revocó el fallo de primera instancia que no había hecho lugar al desalojo, lo que motivó la apelación de los fiscales y la querella, que finalmente consiguieron una resolución favorable a lo peticionado por la viuda y los hermanos varones de la familia Etchevehere, ante lo que consideraron una "usurpación" de parte de Dolores Etchevehere.Para la magistrada, "no quedan dudas de que Dolores Etchevehere es heredera, "pero no es socia accionaria de Las Margaritas", por haber cedido su tenencia de acciones del inmueble en disputa.Mientras, tanto en el acampe que realizaron frente a la tranquera del establecimiento rural Casa Nueva, en Santa Elena, los demandantes junto a su madre, escucharon el fallo con el apoyo de la ex ministra nacional de Seguridad, Patricia Bullrich.La madre los hermanos Etchevehere, Leonor Barbero Marcial, Luis Miguel, Juan Diego y Sebastián Etchevehere, chocaron los puños al escuchar la resolución favorable emitida esta mañana por la jueza.Minutos después, los productores comenzaron a saludar a los hermanos Etchevehere y luego cantaron el Himno Nacional.AMPLIAREMOS