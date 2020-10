Detallan cómo será la temporada de verano en el partido de La Costa

El Intendente sostuvo que desde hace varios meses, junto a la comunidad, se realizan los preparativos "para vivir una temporada muy especial del verano 2020/21, con prioridades bien claras: que disfruten, con medidas sanitarias, procotolos y cuidados para vecinos, vecinas y visitantes bajo el lema que nos caracteriza que es #VivíLaCosta"."Tenemos muchas ganas de recibirlos y queremos que descansen luego de un año tan particular, que redescubran nuestras bondades y lugares inolvidables sin dejar de cuidarnos entre todos y todas. Esta nueva instancia constará de dos etapas: propietarios y turismo general", dijo.La primera "será para los propietarios no residentes, quienes podrán ingresar desde este domingo 1 presentando el formulario impreso o digital que estará a partir del jueves 29 en lacosta.gob.ar/pnr, además de los requisitos que se soliciten en esa dirección" aseveró.Como anunció Axel Kicillof, la segunda etapa "será a partir del 1 de diciembre y hasta Semana Santa, para el turismo en general. Quienes viajen en esta fecha tendrán que descargar el Certificado Único Habilitante que emitirá la aplicación Cuidar Verano del Gobierno bonaerense".Cardozo explicó que en esta nueva instancia epidemiológica y de mayor responsabilidad individual, los vecinos residentes que salgan de La Costa no tendrán que hacer 14 días de aislamiento a su regreso, pero les pidió que tengan "máximo cuidado".El jefe manifestó a la comunidad y visitantes en general que "descarguen la aplicación Viví La Costa, que estará adaptada a esta nueva normalidad, o que ingresen a www.lacosta.gob.ar para enterarse cuestiones turísticas, la situación y cuidados que tenemos que llevar adelante".También dijo "en la web www.lacosta.gob.ar/protocolos encontrarán los protocolos vigentes pensados para que disfruten con todos los cuidados", y agregó que en el link lacosta.gob.ar/delivery habrá "una amplia oferta de servicios de delivery que serán de utilidad ".Las actividades habilitadas contarán con protocolos, control de capacidad, distanciamiento social y obligación del uso de tapabocas. Estarán abiertos los parques temáticos, siempre priorizando los cuidados. Solo se permitirán los deportes autorizados por el Gobierno nacional."A todo el sector gastronómico y hotelero le solicitamos que para hacer uso de la ordenanza de emplazamiento de decks en el espacio público con el objetivo de ampliar la capacidad destinada al público y lograr distanciamiento social, se comuniquen a veranosou@lacosta.gob.ar " precisó."Les vamos a presentar una agenda diaria de nuevas propuestas saludables, recreativas y naturales para disfrutar en familia de una temporada muy especial. Unidos y con responsabilidad, podemos. Nos preparamos, nos cuidamos y los estamos esperando", finalizó Cardozo.