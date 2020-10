Santa Fe autorizó el regreso de navegación recreativa desde este fin de semana

El gobernador, Omar Perotti, aseguró que "este verano los santafesinos van a poder disfrutar del río" y remarcó que para lograrlo se está trabajando en "adecuar todos los protocolos sanitarios" con el objetivo de minimizar los contagios de coronavirus. Casi al mismo tiempo, anunció que desde este fin de semana se autorizará la navegación recreativa y la pesca deportiva en todo el territorio provincial.



Los anuncios llegaron este miércoles en un alto de un recorrido que el mandatario encabezó junto al intendente, Pablo Javkin, por distintas obras estratégicas que se están realizando en Rosario y que no se detuvieron a pesar de la pandemia.



El periplo, que se inició muy temprano, no estuvo exento de dificultades, ya que los funcionarios se desplazaron por toda la ciudad en un colectivo turístico sin techo ni ventanas que tuvo algunos inconvenientes cuando a media tarde comenzó a llover. Así, gobernador, intendente y el senador departamental por Rosario, Marcelo Lewandosvsky, realizaron una parte del viaje por Circunvalación sosteniendo una lona por sobre sus cabezas para evitar la lluvia.



Luego de culminar una recorrida por la estación policial sudoeste, que se está terminando de construir en barrio Acíndar, Perotti mantuvo una improvisada conferencia de prensa en la que trazó algunas líneas que se están elaborando de cara al próximo verano.



Así, adelantó que "los santafesinos van a poder disfrutar del río" y remarcó que si la gente "hace las cosas bien, seguramente tendremos un buen fin de año".



"La clave está en la vacuna, pero necesitamos que todos lleguen a vacunarse y para eso tenemos que cuidarnos", enfatizó el mandatario. Así, deseó que "ojalá en diciembre ya esté la vacuna" y remarcó que hasta tanto llegue ese logro científico, "tendremos que produndizar los cuidados".



En cuanto a las actividades náuticas, subrayó que "se están adecuando los protocolos" y anunció que desde este fin de semana "se podrá navegar" y también practicar pesca deportiva.



El gobernador también se refirió a las recientes manifestaciones de padres de alumnos de séptimo grado y quinto año que piden regresar a clases y tener un acto de colación.



Clases



"Las clases van a terminar en marzo, esto ya lo hemos dicho en varias oportunidades y nosotros vamos a prorizar el regreso a las aulas de quienes están culminado, tanto el ciclo primario como el secundario", remarcó.



No obstante, dijo que para ese regreso será clave el análisis de la realidad epidemiológica en cada sector de la provincia. "No vamos a poner en riesgo a nadie", aseguró.



En plena recorrida Perotti le entregó a Javkin copia del decreto por el cual le giró a Rosario 25 millones de pesos en concepto del fondo especial que se destina al combate del Covid-19.



Según detalló el intendente, esos fondos serán destinados fundamentalmente a la atención primaria de la salud y a la compra de insumos y equipamiento para los agentes sanitarios.



El gobernador remarcó además que se profundizarán los controles para evitar que la gente se desplace en vehículos luego de las 20. "La idea es que quien quiera ir a un bar, vaya a uno cerca, como hasta ahora, y que se priorice la ocupación en el exterior. Tenemos que cuidarnos, disminuir la circulación de personas y, si seguimos así, vamos a tener un buen fin de año", aseguró. (La Capital)