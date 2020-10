Tensión en Buenos Aires: Empezó el desalojo de los terrenos en Guernica

Efectivos de la Policía bonaerense comenzaron hoy a avanzar sobre la toma de la localidad de Guernica, para concretar el desalojo de las 1.000 personas que todavía quedan en el predio de 100 hectáreas.Si bien el ministro de Seguridad, Sergio Berni, pidió este miércoles una prórroga hasta el lunes, en las primeras horas de este jueves los efectivos se apostaron en el lugar esperando que amaneciera y pasadas las 6:00 iniciaron el avance.Según los ocupantes, la Policía disparó "balas de goma" y gases lacrimógenos, en medio de pequeños incendios.Rosalía, una de las ocupantes de la toma de Guernica, afirmó esta mañana que la Policía Bonaerense está "quemando las casillas" levantadas en el predio en medio del operativo de desalojo."¿Qué corazón tienen para sacarnos así? Estamos desesperados, es una situación muy difícil, el Gobierno no hace nada", señaló la mujer en declaraciones a Radio Rivadavia.Además, relató que la Policía disparó "balas de goma" contra los ocupantes y gases lacrimógenos."Están avanzando, avanzando, están quemando las casillas. Están actuando muy mal, se escuchan los tiros y la gente está corriendo por todos lados", afirmó Rosalía.Contó que está en la toma "desde los primeros días" y ahora en el inicio del operativo están "intentando sacar las cosas más necesarias"."Con la pandemia no pudimos trabajar más, se cerró la obra donde trabajaba mi pareja y ya no pudimos alquilar más", señaló la mujer.