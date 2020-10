Covid-19: Esperan baja de contagios en noviembre y alertan sobre una segunda ola

Sociedad Reportaron 400 casos de coronavirus y ya son más de 15 mil en Entre Ríos

A diario, entre 13 y 15 departamentos entrerrianos tienen nuevos casos de Coronavirus Covid-19, en cada parte epidemiológico. Ese crecimiento tiende a mantenerse entre tres o cuatro semanas para luego amesetarse."Esa curva en noviembre hará meseta y comenzará a bajar. Tenemos aún entre tres o cuatro semanas intensas y ese número disminuirá. Esto se evidencia en cada uno de los ciclos, y como ejemplo se puede poner lo ocurrido en Capital Federal y el Gran Buenos Aires", señaló el jefe de la terapia intensiva del hospital San Martín, Guillermo Grieve.Según Grieve,, la situación no será normal como en años anteriores pero será mejor a la situación actual. "Será importante la responsabilidad que tengamos como ciudadanos en el cuidado. Esto no significa que no nos podamos reunir con la familia, cuyos movimiento y contactos conocemos; pero, donde no sabemos la naturaleza de los contactos".", explicó.En ese sentido aportó: "Cuando menos pico haga menor será la persistencia de la enfermedad, la segunda ola será más baja que la anterior y los casos serán más leves que en la primera", aventuró en declaraciones aPor otra parte analizó: "Debemos saber quey aprender de los países europeos que tiene protocolos diferentes de actuación. En este momento estamos en plena meseta de octubre y esperamos que los casos bajen en noviembre y diciembre. Pero todavía nos tenemos que seguir cuidando mucho".