Mamá del nene asesinado por el padre: "No imaginé que haría esto con mis hijos"

Brenda Moyano dio su testimonio aNoticias mientras esperaba en la puerta del centro de salud de esa ciudad que le entregaran el cuerpo de su pequeño Thiago, de 10 años de edad.Contó que el padre, identificado como Gerardo Javier Reyna de 39 años de edad, tenía un "comportamiento ejemplar" con los chicos,Sin embargo, también relató cómo fue víctima de violencia de género por parte de este mismo sujeto que quería volver a retomar la relación pese a la negativa de la mujer.Y yo no hice la denuncia para que no perdiera el trabajo porque se estaba terminando la casa, la pieza que iba a tener para los chicos", agregó.Yo quería ver cómo él estaba antes de dejarle a Thiago, porque si no yo me llevaba los chicos a Chilecito".Entre lágrimas agregó. "Thiago estaba contento porque se iba a quedar, me dijo 'mirá mamá, yo quiero lo mejor para vos, yo me voy a quedar con papá para ayudarlo y que salga adelante y ustedes no peleen más'"."No veía nada en ellos dos que me hiciera pensar de que él iba a hacer esto., que no salga nunca más porque lo va a volver a intentar", finalizó.La Voz.