La abuela "Nani" cumplió 101 años y venció al coronavirus

La pandemia del coronavirus (Covid-19) atormenta al mundo desde marzo de este año. La palabra coronavirus invadió todos los medios de comunicación y las conversaciones cotidianas, con situaciones angustiantes. Sin embargo, hay esperanza, y casos como el de Artemia "Nani" Zampa lo demuestran.



La abuela "Nani" nació el 10 de octubre de 1919 en la localidad de San Benito. "Eran siete hermanas y actualmente viven tres, donde la mayor tiene 102 y se encuentra en muy buen estado en Santa Fe. Luego le sigue Nani con 101 y la más chica vive en Paraná con 95 años", contó su hijo Miguel Ángel Arioli. Se crió con costumbres de vida sana, fue modista de novias y su hobby es jugar a las cartas.



"Mi madre siempre fue muy inquieta, le gustaba andar y desde el 2016, tenía una señora que la acompañaba, pero su salud se fue deteriorando producto del alzheimer, lo que era un riesgo, porque salía de la casa y se cruzaba por la calle", agregó.



Miguel contó que la abuela "vivió durante un tiempo en su casa en Gualeguaychú, y que luego sus hermanas, le plantearon que la extrañaban mucho, por lo que volvió a Paraná y la llevamos a un geriátrico".



"Lamentablemente el coronavirus se metió en este lugar, donde falleció una persona mayor, pero afortunadamente el resto están bien recuperándose".



"La abuela Nani, siempre estuvo en el geriátrico, con algunos síntomas como fiebre, pero por suerte hace más de una semana que ya se recuperó. Al principio estaba decaída, pero se fue controlando a partir de la medicación que se le suministraba, como a todos los pacientes con Covid".



El hombre indicó que al geriátrico "no puede ingresar nadie, porque están completamente aislados. Yo hace 9 meses que no puedo ir porque no permiten ingresar al hogar y son tremendamente estrictos".



El pasado 10 de octubre, la abuela celebró su cumpleaños 101 en el Hogar San José, "disfrutando mucho de la fiesta que le habían organizado".



Por último Miguel contó a Radio Máxima que "mi madre nunca se enfermó, salvo alguna gripe" y a sus 101 años logró vencer al covid 19.