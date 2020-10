El médico infectólogo Ignacio Bourlot se refirió a la situación actual de la ciudad y dio su opinión sobre las posibilidades que se suscitarán en la próxima temporada de verano.



Horas después que el Ministro de la Producción de Entre Rïos, Juan José Bahillo confirmara que habrá temporada de verano en la provincia, el especialista en infectología expresó que se trabaja en volver a inculcarle a la sociedad que consulte ante síntomas y no "guardarse dos o tres días en su domicilio, porque puede ser un Covid con síntomas leves".



En cuanto a las ocho muertes que se produjeron ayer en Entre Ríos, Bourlot señaló que el grupo etario más afectado es el de los mayores de 60 años y en especial en los jóvenes que son la gran masa de positivos. "Vamos a tener pacientes de 40, 45 años que van a morir de Covid. Es un escenario que duele pero que hay que tener conciencia porque es una realidad a la que estamos expuestos. Esto no ha pasado y es grave; nuestra ocupación de camas es altísima y el personal médico y de enfermería está agotado. No todo se resuelve con camas y respiradores; se necesitan médicos capacitados", lanzó Bourlot.



En cuanto a la temporada dijo que "en todos los veranos hubo rebrote; si nosotros tenemos un rebrote con el 60% de camas ocupadas, va a ser muy difícil de contener; hay gente a la que le va a ir mucho peor que si tuviéramos camas disponibles", sentenció.



"Tenemos que contar con recursos y frenar la curva. La herramienta es la responsabilidad y el cuidado individual", concluyó el especialista.