Falleció la madre de Mariela Costen, asesinada para robarle 110 pesos

Desde hace poco más de un año y medio, Esther Sagradini recorrió cientos de veces los pasillos de Tribunales de Concordia, organizó marchas en la calle, salió en los medios de comunicación locales y nacionales, y aprendió términos judiciales que nunca imaginó que los iba a utilizar. Tuvo que ser más mamá para sus otros cinco hijos, más abuela para los nietos que quedaron sin su madre y más fuerte que nunca para sobrellevar las injusticias de la Justicia.Aferrada a un único objetivo que era ver presos de por vida a los asesinos de su hija Mariela, Esther sacó fuerzas de donde no tenía para mantenerse en pie y con la mochila del dolor a cuestas. Pero no pudo más. Cuando los jueces Eduardo Degano y Dario Mauttone la anoticiaron de que los homicidas de su hija volverían a sus casas con el beneficio de la prisión domiciliaria, ella no lo resistió. Sufrió un Accidente Cerebro Muscular (ACV) y falleció en la tarde del martes, publicóEl crimen de Mariela conmocionó a Concordia. Pero un año y medio después, y tras decenas de intentos por elevar la causa a juicio, un "tecnicismo" por 600 pesos sacaría a los imputados de la Unidad Penal Nº 3 y los devolvería a sus casas.El pasado 5 de octubre y luego de que el juez de Garantías Darío Mauttone renovara por 60 días la prisión preventiva de Batalla y Almada, su colega Eduardo Degano resolvió que los imputados transitaran ese periodo en sus domicilios y basó su resolución en una cuestión meramente burocrática: la defensa de Almada había pedido realizar una pericia a los servidores de Facebook -desde donde surgió una relevante prueba en su contra- y para ello debía enviar una carta documento a las oficinas de la red social, un trámite que cuesta 600 pesos y que el imputado argumentó no tenerlos, por lo que la consulta no pudo llevarse a cabo. La situación fue nuevamente aprovechada por el abogado defensor quien solicitó que su cliente espere "la posibilidad de concretar el trámite" en su domicilio particular. Increíblemente, el juez Degano aceptó.Esther sufrió un ACV a los pocos días de saber que Batalla y Almada se iban a sus casas con una tobillera electrónica que también se demoraron en llegar "porque no había en stock". Según publicóla mujer pasó el Día de la Madre sin su hija, y sus nietos sin su mamá, pero los asesinos en sus casas. Fue demasiado para ella, demasiada injusticia en la Justicia. Mataron a su hija por 110 pesos y a ella por 600.