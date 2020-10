Turismo: Empresarios están "esperanzados", pero dudan si será redituable

Política El gobernador Bordet definió que Entre Ríos tendrá temporada turística

Tras la confirmación de que habrá temporada de verano, el vicepresidente de la Cámara Entrerriana de Turismo, Sebastián Bel, señaló aque la noticia "nos hace sentir un poco mejor, tras estar durante siete meses literalmente parados. Es un anuncio que nos da esperanza", manifestó durante el programaEn ese marco, expresó que ya "hay 11 protocolos marco a nivel nacional, pero cada provincia deberá ir dando su perfil y estamos un poco retrasados. Desde la Secretaría de Turismos deberemos tener un poco más de agilidad y pensamos en los municipios. Hay que ir tomando conciencia sobre el nuevo estilo para recibir turistas"."El turismo cambió, como todo", señaló el dirigente y manifestó que "hasta que no se habilite el transporte entre provincias, no sabemos cómo será esta nueva modalidad que vino para quedarse". Puso énfasis en la necesidad de capacitarse.Dio cuenta de que ". Esto dependerá de cada gobernador para que habiliten el traslado. Nosotros, como Cámara, empezamos a hablar con Misiones y Corrientes para ver si podíamos hacer un turismo de burbuja en estas tres provincias"., con el distanciamiento, medidas de higiene y control".Reconoció que a partir de ello,, puesto que "seguimos manteniendo la misma cantidad de empleados". Destacó el beneficio del ATP, pero insistió: "No preguntamos cuál será el quiebre económico". Ejemplificó que "un parque termal no solo vive del corte de tickets, sino también del alquiler de batas, sillas, etc. Entonces, la unidad de negocio se va a resentir". A eso sumó que en el caso de las termas "se habla de que deberemos incorporar más personal y no se pueden tampoco subir mucho las tarifas, pese a lo elevado de los costos"., según el aforo que nos habilite cada municipio. Cada empresario lo irá evaluando", advirtió Bel.Finalmente, admitió que en algunas ciudades "la gente se está preguntando si tiene ganas de recibir a turistas" teniendo en cuenta que gran parte de los mismos provine de zonas en las que hay transmisión comunitaria del virus.