Alertan sobre 20 juegos que ponen en jaque la seguridad del celular

Un grupo de especialistas del antivirus Avast publicó una lista de 20 videojuegos para los celulares Android que en realidad son adware. Su descarga llenará el smartphone de publicidad invasiva, además de recolectar información del usuario de manera ilegal.



"Shoot Them", "Crush Car", "Helicopter Attack", "Assassin Legend ? 2020", "Helicopter Shoot", "Rugby Pass", "Flying Skateboard", "Iron It", "Shooting Run", "Plant Monster", "Find Hidden", "Find 5 Differences ? 2020", "Rotate Shape", "Jump Jump", "Find 5 Differences - Puzzle Game", "Sway Man", "Money Destroyer", "Desert Against", "Cream Trip" y "Props Rescue" son los 20 juegos que ponen en riesgo la seguridad de tu celular.



Un adware es un malware que se oculta dentro del smartphone y muestra anuncios sin el consentimiento del usuario. Además, recaba datos de la actividad de la persona en internet, con el objetivo de mostrar publicidad direccionada.



Avast informó a Google sobre estos 20 títulos y pidió que fueran dados de baja. Sin embargo, muchos de ellos todavía están disponibles en la Play Store.



Estos videojuegos, promocionados en redes sociales como YouTube y TikTok, lograron en conjunto más de 8 millones de descargas, según estimo el sitio SensorTower.



Según los especialistas de Avast, Google trabaja mucho para combatir este tipo de aplicaciones, pero todo el tiempo van mutando para llegar a los usuarios. Es por ello que recomienda siempre leer quienes los desarrollan y observar las críticas de los usuarios.