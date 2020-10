Gualeguay: Preocupación por situación epidemiológica y estado de salud de Bogdan

Verónica Berisso, viceintendenta de la localidad

Estado de salud del Intendente

Parte médico oficial

El Ministerio de Salud declaró a la ciudad de Gualeguay como zona de transmisión comunitaria sostenida de Covid-19. La determinación se oficializó desde el COES y se puso en conocimiento en una reunión virtual que tuvo lugar en horas del mediodía del pasado sábado, de la que participaron autoridades del municipio y representantes legislativos del departamento., le dijo aque "la ciudad está complicada, hace 20 días volvimos a la fase 3 de aislamiento. Esta medida no dio resultado, entonces tomamos restricciones más estrictas, en la misma etapa, para controlar los contagios"."Tenemos que cuidar al personal de salud, a los hospitales y las camas en terapia intensiva. Tenemos que cuidar los recursos que tenemos para defendernos de esta pandemia", expresó.La ciudad de Gualeguay, resolvió acondicionar el Centro de Educación Física para las personas que deban ser aislados y no tengan un lugar.Sobre ese tema, la viceintendenta indicó: "La decisión se tomó para ayudar al hospital, esperamos no tener que usarlo, pero en caso que el nosocomio desborde, tenemos que tener algo armado para sostener la situación".La localidad "en los casos diario tiene una línea recta, es como que el virus se despertó y fue hacia arriba directamente, no hubo una curva. Por suerte, en estos días mermó la circulación de gente, pero las medidas que tomamos hace una semana, se van a reflejar recién en 7 días", explicó."Tengo muchas esperanzas de que bajemos de esta línea recta, hay que darles espacio a estas medidas, pero creo que van a tener efecto. La gente tomó conciencia y notó que los controles son estrictos", remarcó.Por lo reservado del cuadro de salud que presenta el intendente Bogdan, el pasado sábado fue trasladado en una ambulancia de alta complejidad al Hospital Italiano de la Ciudad de Buenos Aires.Al respecto, Berisso comentó que "todo el tiempo esto conmovida por la situación, hay un grupo enorme que reza por Federico. La ciudad ora en todos los sentidos, en todas las religiones para que se recupere pronto".Bogdan "se merece ponerse bien y todo el afecto que esta recibiendo, porque es una persona que siempre cultivó amistades por todo el país". Asimismo, mencionó que "estamos muy preocupados, pero confiamos en que él va a estar bien".En el comunicado que difundieron desde La Municipalidad de Gualeguay, se informó: "El Presidente Municipal, Federico Bogdan continúa con pronóstico reservado, sin cambios en su cuadro de salud respecto al día de ayer lunes"."Recordamos que, debido a la delicada situación, la familia ha decidido que los partes médicos sean difundidos por el Municipio de forma oficial; agradeciendo el permanente acompañamiento recibido a través de las diferentes manifestaciones de cariño y las cadenas de oración por la salud de Federico".El próximo parte médico será informado mañana, miércoles 28 de octubre, pasadas las 21:30 horas.