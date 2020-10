Extienden apertura turística en Bariloche hasta el 9 de noviembre

"La evaluación de la primera semana de experiencia de apertura turística en Bariloche fue muy satisfactoria y surgieron algunos ajustes, y el más importante es el de no solicitar la prueba de test en el la localidad de El Cuy a los menores de 16 años", dijo la ministra de Turismo, Cultura y Deporte de Río Negro, Martha Vélez.



La extensión de esta experiencia se hará "bajo un estricto protocolo", añadió, con el objetivo de hacer cumplir todas las medidas sanitarias correspondientes en el marco de la pandemia Covid-19.



Vélez contó que se reunió con integrantes del Comité de Observación para evaluar "cada detalle de la prueba piloto, el cumplimiento de los protocolos, la opinión de los turistas y de los residentes".



"De allí se desprenden los cambios respecto al test y la ampliación de excursiones en todo el corredor de la Cordillera", explicó y precisó, al respecto, que "los niños no tendrán que realizar el test de respuesta rápida que se realiza en esa localidad".



Por otro lado, con la intención de que se reactiven las economías regionales, a esta primera experiencia se suma una apertura recreativa micro regional, entre las comunas de Dina Huapi, Bariloche y El Bolsón.



La funcionaria adelantó que "los residentes de las tres localidades andinas podrán también viajar por ese corredor, en ambos casos de manera recreativa, con viajes durante el día" y precisó que la circulación microregional "no exigirá test Covid-19, ni seguro con cobertura por el virus".



Vélez resaltó que "el turismo sigue siendo intraprovincial, por lo que (en territorio rionegrino) las rutas únicas de circulación, habilitadas de 8 a 20, son las provinciales, 6 y 8 y la ruta nacional 23"



Los puesto de control, siguen emplazados en El Cuy y en el ingreso a Bariloche, donde se fiscaliza a los turistas provenientes de Allen, Campo Grande, Catriel, Cervantes, Chichinales, Cinco Saltos, Cipolletti, Contralmirante Cordero, Barda del Medio, Fernández Oro, General Godoy, General Roca, Ingeniero Huergo, Mainqué y Villa Regina.