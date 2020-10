Dramático rescate: policías y bomberos salvaron a un anciano que cayó en aljibe

Foto 1/2 Crédito: Misiones Online Foto 2/2 Crédito: Misiones Online

El hecho ocurrió el lunes en el barrio 9 de julio. El hombre sobrevivió tras mantenerse flotando, hasta que finalmente pudo ser rescatado.



Los efectivos de la comisaría de Montecarlo fueron alertados del hecho a través de una llamada telefónica. El sargento Mauricio Cabrera descendió al pozo y con la ayuda del personal de bomberos lograron extraerlo hasta la superficie.



Momentos de tensión



El jubilado no hacía pie y estaba en crisis: había probabilidades de que se cansara y se hundiera. Ya habían llamado a los bomberos pero la situación ameritaba una intervención urgente.



Fue en ese contexto que el sargento tomó la decisión de bajar al pozo. "Lo primero que hicimos mientras llegaban los bomberos fue utilizar la misma cuerda con el balde que sirve para extraer agua para poder descender", dijo a medios de Misiones, una vez que lograron salir del pozo.



Una compañera del sargento mantenía el otro extremo de la cuerda, mientras él descendía. Se sacó la parte de arriba del uniforme y las botas: quedó en camiseta, pantalón y medias. Se agarró de la soga y se introdujo en el pozo.



"Cuando estaba a pocos metros noté que el hombre no daba más, estaba muy cansado porque se estaba manteniendo a flote nadando. Por fortuna no dejó de luchar en ningún momento ya que se podría haber ahogado", dijo la policía Benítez al medio local Primera Edición.



La víctima fue asistida por médicos y luego trasladada a un centro asistencial para recibir curaciones: tenía raspones por la caída. Antes, abrazó al sargento primero Mauricio Cabrera y le agradeció el gesto heroico de haberse arrojado al fondo del pozo para salvarlo.



El hombre de 80 años le admitió al diario misionero El Territorio que "cayó porque quiso limpiar el borde del brocal donde se apoya el balde de agua".



Esta hipótesis también la sostienen los testimonios de vecinos y familiares: se habría precipitado después de perder el equilibrio mientras limpiaba la estructura del brocal.



En el caso intervino la comisaría de Montecarlo, una dependencia perteneciente a la Unidad Regional III con asiento en El Dorado y al Juzgado de Instrucción en turno de esa misma ciudad, a cargo de la magistrada Nuria Allou.