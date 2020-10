Una avioneta aterrizó de emergencia en la Ruta 12: el relato del joven piloto

Un insólito hecho ocurrió en el sábado por la tarde kilómetro 1.547 de la Ruta Nacional 12, en Misiones. Un avión pequeño aterrizó de emergencia y sorprendió a los automovilistas que pasaban por el lugar.Se trata de un Cessna 150, matrícula LV-CLJ, piloteada por un joven de 24 años con permiso habilitante. Es un avión biplaza equipado con tren de aterrizaje triciclo fijo y ala alta, diseñado originalmente para realizar labores de entrenamiento, turismo y uso personal.El piloto explicó que la aeronave, que pertenece al aeroclub de Eldorado, sufrió un desperfecto mecánico y tuvo que a aterrizar de emergencia sobre el asfalto a la altura del centro turístico Copacabana.Personal de Seguridad Vial y de la Unidad Regional III, fueron al lugar y al comprobar que no hubo heridos, ni daños materiales, se corrió la aeronave al costado de la ruta y el tránsito fue rehabilitado.El protagonista de esta historia es el piloto Pedro Augusto Zuvela (24), quien relató en diálogo conel tenso momento que le tocó vivir en el aire, producto de un desperfecto en el motor de la aeronave."Cerca de las 17 despegué del Aeroclub Eldorado, y por suerte iba solo. A los 10 o 12 minutos sentí una reducción de potencia en la aeronave, e inmediatamente hice un viraje para volver a la pista del Aeroclub. Pero entonces la cosa empeoró, y el motor comenzó a bajar de revoluciones de forma drástica", detalló el joven.Pedro continuó explicando las decisiones "de segundos" que debió tomar para evitar un trágico final. "Ante esta situación intenté recuperar el motor, hice todo lo que estuvo a mi alcance, pero sin éxito. Así es que pasé a la siguiente opción que me quedaba y visualicé rápidamente dos lugares donde podía realizar un aterrizaje de emergencia. Me decidí por la ruta 12 porque no había tránsito. Vi que había muchos cables, pero logré esquivarlos para no tocar ninguno y cuando aterrice, fui asistido por los vecinos que me vieron aterrizar, y un poco después llegó la policía", remarcó.Tras toda esta vivencia, con asistencia mecánica pudieron arreglar el motor y regresar al Aeroclub Eldorado.El piloto que realizó el curso de instrucción de vuelo en el 2017 recordó que en las clases le preparan para este tipo de situaciones, pero jamás pensó vivir personalmente una de ellas. Para concluir comentó que no sufrió lesiones, ni tampoco sufrió daños materiales la aeronave que piloteaba.