Elías: "El hospital debe dar respuestas a todas las patologías no solo a covid"

Medidas restrictivas

El nuevo director del Hospital Centenario de Gualeguaychú, Eduardo Elías informó aque en este momento están trabajando en "reestructurar los equipos técnicos para dar respuestas a todas las patologías".Cabe destacar que la localidad Gualeguaychú presenta transmisión comunitaria sostenida respecto a los contagios por Covid-19. Este lunes en la ciudad se registraron 29 casos de coronavirus positivos."La comunicación ha sido muy buena con el personal del hospital y nos estamos reuniendo permanentemente porque estamos ordenando y reconformando algunos equipos de trabajo", apuntó Elías.En cuanto a la situación del hospital, Elías indicó que "actualmente hay un porcentaje de ocupación es del 72 por ciento, es algo que varía constantemente, en algún momento llegó a un 90".Y detalló: "en la sala de UTI hay diez camas y la ocupación va variando. También esto tiene una relación directa con que los contagios están creciendo en toda la región cuatro y eso impacta en la derivación de pacientes"."Notamos que no tenemos una exacerbación de casos diarios, pero la cantidad de contagios se sostiene y eso quiere decir que se están afectando personas con personas de riesgo", señaló el nuevo director del hospital.Además, mencionó que "las reuniones sociales generan brotes e impactos a la sociedad y eso es lo que va saturando el sistema sanitario; es importante que los efectores sigan dando respuesta en tiempo y forma".Elías informó que "el hospital debe seguir dando respuesta a todas las patologías no solo a la pandemia y eso también merece una atención primordial, por ello estamos trabajando en una restructuración de los equipos técnicos"."A pesar que Argentina presenta cifras importantes de fallecimientos diarios, la población naturaliza esta cuestión. Cuando hablamos de pandemia se trata de una enfermedad que afecta a muchas personas de población de riesgo, lo que lleva nuevas muertes y ocupación de camas", resaltó.En este sentido explicó: "cuando se conocen la cantidad de contagios y muertes hacemos referencia a un número que ya pasaron y tenemos que intentar frenar lo que viene, por eso si las personas circulan deben hacerlo con las medidas de cuidados adecuados"."Si queremos sostener la repuesta sanitaria, la bioseguridad la debemos aplicar durante las 24 horas", resaltó.A su vez explicó: "La cuarentena se ha prolongado tanto y hay un deterioro global financiero y hablar de restricciones es antipático, es por eso que se van habilitando cosas, pero hay que entender que estas medidas están salvando vidas"."Si bien aumentó la curva de fallecimientos sigue siendo una tasa que no es mala, por lo tanto, las medidas han salvado vidas", culminó.