Simularon una fiesta de casamiento para pedir el retorno de los eventos

Representantes de más de treinta rubros relacionados con las discotecas bailables y los eventos de la ciudad de Rosario, realizaron una ruidosa y colorida fiesta al aire libre, en la plaza San Martín, para reclamar al gobierno el regreso de la actividad.



Luego de la manifestación y caravana que empresarios y empleados de boliches y salones de fiestas de Rosario realizaron en la mañana de este lunes frente a la sede de la Municipalidad, con un set completo de disc jockey en un camión, por la noche hubo "fiesta" en la plaza San Martín donde solamente faltó el baile, por cuestiones de distanciamiento social. Sí hubo música a todo volumen, pantalla gigante, juegos de luces, una falsa boda, pista de baile, robots luminosos y hasta un grupo de percusionistas para hacer una batucada.



"Somos una herramienta para hacer fiestas y celebraciones de manera segura y que desaparezcan las fiestas clandestinas", sostuvo el representante de la Cámara de Eventos y Afines de Rosario, Iván Hawryluk, mientras las luces de colores iluminaban el monumento a San Martín y sonaba a todo volumen "Titanium", de David Guetta.



El referente de la movida nocturna remarcó que "es necesario trabajar. Todo el sector está muy golpeado, pasando necesidad", y puntualizó que cerca de treinta y cinco los rubros que dependen de eventos y discotecas para trabajar pero llevan ocho meses sin ingresos. "Ya no se aguanta más, hay que encontrarle la vuelta, ser creativo. Estamos comprometidos con lo social", puntualizó.



Juan Pueyrredón, delegado en Santa Fe de la Industria del Entretenimiento de Argentina (Idear), destacó que el pasado mes de junio presentaron "un protocolo para volver a trabajar, con burbujas sanitarias adentro de la discoteca".



"Hay voluntad del municipio y de la provincia pero los atraviesan las decisiones del Ministerio de Salud nacional", destacó.



Los referentes del sector indicaron que el reclamo en plaza San Martín se realizó con un protocolo exclusivo que fue aprobado por Fiscalía. "No se invitó a gente de otro lado, éramos todos representantes de nuestros rubros que vinimos a manifestarnos", precisaron.



Minutos después de las 20, los manifestantes apagaron las luces y la música y comenzaron a desarmar los equipos, ya que desde esa hora no se puede circular libremente, según una de las medidas para prevenir a la población ante la pandemia de coronavirus. (La Capital)