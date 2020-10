Denuncian que la depredación de pescadores paraguayos en el Paraná es "feroz"

Autoridades de la provincia de Corrientes denunciaron que pescadores de nacionalidad paraguaya "depredan" la fauna ictícola del río Paraná y que se niegan a acatar la prohibición de pescar, por lo que se informó a la Cancillería argentina de esta situación.El director de Recursos Naturales correntino, Carlos Bacqué, denunció que pescadores de nacionalidad paraguaya "están depredando la fauna ictícola del río Paraná" y "no acatan la prohibición de pesca".Al respecto, explicó que en tiempos de pandemia esta situación ocurre "porque está prohibido el ingreso de turistas para evitar la propagación del Covid, lo que genera que turistas de Brasil, opten por ir a Paraguay y del país vecino, llegan a pescar en aguas argentinas"."Están aprovechando la bajante del río, los canales donde se concentran los cardúmenes de dorados, surubíes, entre otros, para realizar una pesca indiscriminada", cuestionó.El funcionario precisó que debido al descenso de nivel de agua, los peces buscan las profundidades y se concentran en cardúmenes con ese fin y es allí donde son blanco de la pesca furtiva y detalló que en Puerto Corazón el canal tiene unos 13 kilómetros.Además, señaló que ante los controles de Recursos Naturales, los pescadores, no solo hicieron caso omiso a la prohibición, sino que "amenazaron esgrimiendo que poseían armas de fuego", y pese a que Prefectura Naval Argentina reforzó su presencia en la zona."Tenemos una disposición y establece la pesca con devolución, cuidamos nuestros recursos ícticos los 365 días al año", expresó a Bacqué y señaló que "en Paraguay solo son 45 días al año los que no depredan"."Ni siquiera respetan la zona de exclusión, que es Yacyretá, hay permanentemente una depredación feroz, no es de ahora, no es nuevo", alertó el funcionario en declaraciones a Télam.El director de Recursos Naturales señaló que la cuestión es una preocupación para el gobernador Gustavo Valdés y la inquietud fue planteada también en la Comisión Mixta Argentino Paraguaya del Río Paraná (COMIP), que reúne a las provincias de Chaco, Corrientes, Misiones y Formosa y Paraguay y en la Cancillería Argentina."Informamos para que se tomen las medidas del caso, porque están usurpando el río, no deberíamos acostumbrarnos a esta situación", sostuvo.Bacqué, quien se definió como "un defensor acérrimo de la fauna íctica", manifestó que espera una solución en pos de "la preservación de los recursos naturales".