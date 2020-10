Piden que Concordia forme parte de la apertura de fronteras para comercio

En los últimos meses, por la cuarentena, comerciantes y personas que usualmente viajaban entre un punto y otro vieron interrumpidas sus actividades. Ahora, los concordienses dan razones para que la vuelta se de en el corto plazo.



"Desde hace meses venimos insistiendo desde el Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia en la necesidad de trabajar para lograr la apertura de la frontera con la ciudad de Salto. Tenemos historia y futuro en común. Somos una "ciudad única" hermanda por el río Uruguay", indican en un comunicado enviado a El Entre Ríos.



"Miles de salteños y concordienses transitan diariamente entre ambas ciudades, miles de personas que se han quedado sin poder ir a la "otra mitad" de "su" ciudad. Familias separadas, puestos laborales perdidos, tratamientos médicos suspendidos, negocios cancelados: actividades cotidianas que no se reanudan", aseguran también.



Además, indican: "Es indispensable trabajar en la reapertura de la frontera entre nuestras ciudades con los protocolos correspondientes, como también en muchos otros conglomerados fronterizos algo que, parece, no es una prioridad".



Por último, desde el CCISC, señalan: "Somos un país Federal y las autoridades deben comprender que no todo pasa por el Puerto de Buenos Aires y que en esta parte del país también necesitamos y merecemos retomar la senda del intercambio con nuestros vecinos".



La apertura anunciada por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro de Turismo, Matías Lammens, supone que se abrirán las fronteras para el ingreso de turistas de los países limítrofes durante la próxima temporada de verano vía aérea, a través de Ezeiza (provincia de Buenos Aires), y vía marítima/fluvial a través del Puerto de Buenos Aires (CABA).



En declaraciones periodísticas, Lammens explicó que la decisión implica "un ingreso importante para nuestra economía y una etapa más en esta pandemia para dar vuelta la página, sin abandonar la lucha contra el virus que nos tiene en plena batalla".



"Hoy creemos que las condiciones están dadas para que puedan venir turistas a la Argentina, en esta nueva etapa donde tenemos que convivir con el virus, y sabemos la importancia del ingreso que representa para el sector", sostuvo.



Más allá de lo positivo que pueda ser esta medida, sobre todo para aquellos lugares donde se podrá hacer este turismo receptivo (AMBA) y que, posiblemente, se puedan en un futuro cercano hacer combinaciones aéreas a otros puntos turísticos del país, son medidas que dejan a nuestra ciudad y región una vez más, afuera.



Somos parte de la República Argentina y merecemos la atención nacional.



