Dolores Etchevehere agradeció apoyo: "Este es el sentido de nuestra lucha"

Carteles de gremios, como ATE y agrupaciones como CTEP, se podían ver en la marcha. Además, personas autoconvocadas, portaban carteles con diferentes consignas.En diálogo con, mencionó en su agradecimiento a "los habitantes del paraje El Quebracho, a los vecinos de Santa Elena, donde funcionaba el Frigorífico y que muchos de ellos quedaron en la calle". Además, extendió su gratitud con "la gente que se ha movilizado desde distintos puntos de la provincia para solidarizarse, a la Sociedad Rural Argentina en la ciudad de Buenos Aires"., en tanto yEsa es la verdad y no el uno por ciento de la población que se enriquece insistentemente, a través de sus métodos de explotación".nosotros empezamos con mucho esfuerzo porque nos impiden ingresar medicamentos y alimentos. Espero a nuestros vecinos para que comencemos a transitar este camino del proyecto Artigas. Los esperamos a corazón abierto"., contigua al lugar en donde se desarrolla el conflicto, dijo: "Al lado de esta institución, hay un pedazo de campo y los Etchevehere corruptos gestionaron con el Gobernador Busti, para acceder a esas tierras, no fue ni a precio vil, fue una devolución de favores. Ya está denunciado también, como tampoco hay papeles ni tampoco un pago justo, uno de mis hermanos con un par de secuaces levantó los alambrados a punta de escopeta. Desde ese momento hasta ahora hubo una sentencia que los condenaba, pero eso nunca se publica"., que presentó contra sus hermanos. "Conté todo, tracé una línea lo más esclarecedora posible y sobre todo destacando los hechos de corrupción, conté cómo ellos me atacaban para que no pudiera avanzar. Y mencioné que cuando la justicia tenía que actuar, cajoneaba todo".Tiene que haber justicia. Los tres pilares del Proyecto Artigas son justicia, verdad y reparación: Después veremos cómo son relaciones personales"."Mi abogado es Juan Grabois, sabe cómo tratar al poder, conoce al poder y sabe enfrentarlo también. Estoy en las mejores manos con Grabois", aportó.En tanto, en relación a la movilización que se realizó este domingo en apoyo a sus hermanos y su madre, que están en la "vereda de enfrente", opinó:, apuntó: "Debe muchos favores, porque me consta, les debe favores a los profesionales que pusieron su firma (abogados, escribanos, contadores), a los jueces y a los fiscales, también. Así trabajan ellos. Y"., porque están tratando a ver qué político puede llegar a ayudarlos en esto, están levantando el teléfono de manera desesperada, a los gritos para ver que político le da una mano yo una declaración, esto es evidente. Obvio, grotesco. Al planteo político lo están haciendo ellos, están apelando a la política para ver si tiene algún resultado desde ese lado. No es una cuestión política, acá hay una estafa, una megaestafa que implica al poder político provincial y nacional y a muchos profesionales. Es muy importante que no nos desviemos de la línea, del foco. Tengo que hacer un esfuerzo en tratar de que no se pierda la objetividad; ellos hablan de todo, nos encierran, me apuntan con camionetas, jinetes, tractor, algún tractor, cadenas, candados...Los invito a que no dejemos de focalizar en la megaestafa. Voy a insistir hasta las últimas consecuencias, esta es mi causa, es mi camino".", refirió: "Estamos muy bien, en paz, trabajando. Muy concentrados y organizados, para que por lo pronto, lo básico llegue, esto es medicamentos y alimentos. Estamos muy coordinados y queremos que nos dejen trabajar en paz".