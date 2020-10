Luis Miguel Etchevehere: "esperamos que la Justicia resuelva por el desalojo"

Cuatrocientos metros de distancia y un cordón policial, separa a la marcha promovida por el Proyecto Artigas para apoyar a Dolores Etchevehere y el acampe de productores frente al ingreso al establecimiento Casa Nueva de la familia Etchevehere.Al iniciarse la marcha, el ex ministro Luis Miguel Etchevehere afirmó a Elonce TV, que "estamos esperando, de una manera serena y pacífica, los tiempos de la Justicia. Entendemos que tenemos el respaldo suficiente de las pruebas y sobre todo, de la titularidad del bien", señaló y agregó: "esperamos que la Justicia pueda fallar a favor del desalojo y que haga retirar a la gente que está adentro del campo. Luego de eso, se va a poder dirimir cualquier otra cuestión que haya pendiente en Tribunales, pero no con un bien tomado porque eso, es a nuestro entender, lo que está mal", remarcó.Por otra parte, el ex ministro se refirió al recurso de apelación realizado tras el fallo del juez Flores que no hizo lugar a la cautelar de desalojo, solicitada por los fiscales Oscar Sobko y María Constanza Bessa. La mencionada instancia, será dirimida por la Vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná, María Carolina Castagno."Está más que claro en la apelación de nuestro abogado, Rubén Pagliotto y la apelación de los fiscales. Ahora, hay que dejar a la Justicia trabajar y resolver", afirmó en diálogo con Elonce TV."Es muy importante demostrar con dichos y hechos, nuestro legítimo interés y por eso, estamos durmiendo en la puerta del campo, en nuestros vehículos", dijo al referirse al acampe en la tranquera del establecimiento "Casa Nueva"."Entendemos que la propiedad privada, merece ser protegida por el propio cuerpo y eso refleja nuestra posición y nuestra tranquilidad de saber que tenemos la propiedad del campo. Vamos a estar acá, hasta que se ordene el desalojo de los usurpadores", sostuvo Etchevehere.Sobre la presencia en el acampe de su madre, Leonor Marcial Barbero de Etchevehere, el ex ministro explicó a este medio que "se habla mucho de violencia de género y en este caso, la mayor perjudicada es ella, que es la dueña del 50 por ciento de la Sociedad Anónima", dijo Luis Miguel y resaltó que "su presencia dio por tierra muchos comentarios que no eran realidad", sostuvo.Sobre la marcha promovida por el Proyecto Artigas, Etchevehere dijo a Elonce TV que "creo que cada uno se puede manifestar. Además, hay una distancia prudencial y como se puede ver en el acampe, la gente está tranquila. Vinieron a acompañarnos los productores con su presencia pacífica para esperar la resolución de la Justicia", concluyó.