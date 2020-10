"Echan a perder los beneficios que nos dan", dijo Jefe Policial a jóvenes

El Jefe de Policía de Gualeguaychú, comisario mayor Cristian Hormachea, contó que en la noche del sábado habló con grupos de jóvenes que se reunían en la Costanera de la ciudad sin los cuidados pertinentes y les realizó serias advertencias.



"Los jóvenes cuestionan el procedimiento y uno debe tener el profesionalismo para hacerles entender. Yo les decía, ustedes hicieron mal las cosas, ninguno tiene barbijo, ninguno respeta el distanciamiento, consumen bebidas en el mismo recipiente, ustedes son los que echan a perder los beneficios que nos están dando. Y muchos razonaban que la situación era así", dijo el Jefe Policial.



Agregó que "si no ponemos énfasis en controlar, la situación se nos va a desbordar. Hay personas que tienen vehículos con un equipo de sonido de alto volumen y van al lugar para instalar como un boliche bailable al aire libre. Si nosotros no controlamos esto, vamos a llegar a una temporada con todo abierto a merced de los jóvenes".



Parque cerrado

Sobre el cierre del Parque Unzué, de 23 a 6 hs, Hormachea contó que "el viernes ya hubo muchísimas intervenciones en cuanto a distintas reuniones, o grupos de personas que se juntaban en espacios públicos para compartir bebidas, sin ningún tipo de medidas de las que se recomiendan. Todo eso nos puso sobre alerta, y sugerimos a Tránsito Municipal el cierre del Parque Unzué por la gran aglomeración de personas que se nos hace imposible de controlar, porque tendríamos que dedicar mucho personal y desatender la seguridad en general".



Añadió que "el sábado pensamos que iba a ser más grande la convocatoria, pero la Costanera se vio colmada de jóvenes y hubo que hacer operativos para hacer circular, porque se formaban grupos de 20 a 30 jóvenes. Jóvenes y no tan jóvenes, incluso había familias que no respetaban las exigencias del COES. Tuve conversaciones con varias familias del lugar, ellos entendieron y se retiraron". (Radio Máxima)