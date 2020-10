Causa Etchevehere: lo resuelto por el juez Flores en audiencia

La resolución establece:

Se realizó en la mañana de este domingo la audiencia de conciliación convocada por el juez subrogante de la ciudad de La Paz, Raúl Flores. A la misma concurrieron el fiscal Oscar Sobko, la fiscal auxiliar María Constanza Bessa, los abogados Lisandro Mobilia y Daniela Verón en representación de Dolores Etchevehere. Sin previo aviso, no concurrió la otra parte convocada.Finalizada la audiencia el Juez Raúl Flores resolvió tener presente los términos del acuerdo ofrecido por parte de los abogados Mobilia y Verón, en representación de Dolores Etchevehere.Tener presente los términos del acuerdo ofrecido por la Defensa, y correr vista del mismo por el plazo de cinco (5) días -en forma inmediata- a Luis Miguel, Juan Diego, Arturo Sebastián Etchevehere y Leonor María Magdalena Marcial Barbero de Etchevehere, a los fines de que se manifiesten sobre el mismo.1., para que las partes lleguen o empiecen a acercarse a una solución pacífica.2.y para que no se interrumpa la producción agropecuaria de los hermanos Etchevehere, y que Dolores Etchevehere pueda realizar la actividad agroecológica que inició.4., a fin de garantizar la integridad física de Dolores Etchevehere y de todas las partes., como ser la OVG del S.T.J.E.R. o la Subsecretaría de Violencia de Género.6.El fiscal no se opuso a una conciliación que deberían hacer las partes.