Caso Etchevehere: Insisten en el desalojo y el juez convocó a una conciliación

Los fiscales de La Paz, y el querellante Rubén Pagliotto, apelaron el fallo del juez Raúl Flores, que rechazó el pedido de desalojo del campo de los Etchevehere, por parte de Dolores y el grupo de allegados a Juan Grabois. Pero el magistrado dispuso el libre egreso a quienes se encuentran en el interior de la estancia Casa Nueva y convocó a los hermanos Etchevehere, en disputa por un campo en la zona rural de Santa Elena, a una audiencia de conciliación mañana domingo a las 9.El fiscal Oscar Sobko y la Fiscal Auxiliar N° 1, de la Unidad Fiscal De La Paz, María Constanza Bessa, -como también el querellante Rubén Pagliotto- interpusieron este sábado ante el juez Raúl Flores, un recurso de apelación contra la resolución del magistrado que rechazó el pedido de restitución del inmueble en el marco del legajo 16614 "Etechevehere Leonor/ su denuncia.El fiscal de La Paz, expresó en el escrito: "Lo único que debía resolver el juez es si existía o no verosimilitud del derecho de la damnificada para proceder o no al inmediato reintegro provisional de la posesión o la tenencia del inmueble. Sin embargo, en la decisión que cuestionamos, el Juez aproveche la instancia procesal acotada de una medida cautelar como la interesada, para ingresar a analizar los medios comisivos y la tipicidad del delito como si el objeto de conocimiento de la audiencia fuera un pedido de sobreseimiento, lo que agravia severamente a esta parte".La "arbitrariedad" que señalan los fiscales, "surge del yerro inicial según el cual, para rechazar la medida solicitada, el juez subrogante le reconoce carácter de `dueña´ del inmueble rural Casa Nueva a Dolores Etchevehere, pese a que ello se encuentra claramente descartado mediante prueba objetiva e irrefutable, derivada de escrituras públicas e informes del Registro de la Propiedad Inmueble, y a partir de esa falsa premisa que construye, concluye que no se verifican los medios comisivos VIOLENCIA y ENGAÑO del tipo penal, descartando de plano la profusa evidencia que se le expuso en la audiencia".Asimismo, le aclararon al juez Flores que "el inmueble rural denominado `Casa Nueva´, cuya restitución interesamos, NO PERTENECE AL ACERVO HEREDITARIO porque pertenece a la sociedad `Las Margaritas S.A.´, que es su propietaria Registral. Por lo tanto, no está inventariado en la sucesión. (?) Dolores Etchevehere tenía, al momento de ingresar en el establecimiento Rural, el pleno, acabado y concreto conocimiento de no tener la posesión -total ni parcial- de dicho predio".El juez de Garantías de La Paz, Raúl Flores, convocó a los hermanos Etchevehere, en disputa por un campo en la zona rural de Santa Elena, a una audiencia de conciliación este domingo a las 9.Además, dispuso nuevas medidas en el marco de la denuncia de extorsión en contexto de violencia de género formulado por Dolores Etchevehere contra su madre y sus tres hermanos, en el medio de la disputa por la estancia Casa Nueva.En primer lugar, el juez prohibió "de realizar cualquier acto que implique la restricción del egreso de las personas que se encuentran en el interior del predio rural Casa Nueva a quienes se debe garantizar la libertad de egresar de dicho establecimiento".Además, requirió a Dolores Etchevehere, a su madre Leonor Barbero Marcial y sus hijos Luis Miguel, Juan Diego y Arturo Sebastián que en el plazo de seis horas remitan a la Fiscalía "la nómina de seis personas quienes podrán ingresar y egresar libremente del establecimiento".También requirió "una autorización especial por escrito a este Juzgado, si existe la necesidad de ingresar equipos o materiales, necesarios para la subsistencia personal y/o realización de trabajos de laboreo; detallando cincunstanciadamente el pedido".Este sábado al mediodía hubo un conflicto que llevó a la intervención de la Policía. Es que Juan Diego Etchevehere alertó este mediodía que varios vehículos y personas intentaron ingresar a la estancia llevando mercadería y otros elementos. Mientras que Dolores Etchevehere informó esta mañana que su hermano mandó a cerrar la tranquera de la Estancia con un candado entonces los trabajadores no pueden salir a buscar alimentos ni medicamentos y circular con libertad.En tanto, el Proyecto Artigas, que es liderada por Juan Grabois, hicieron saber que los hermanos de Dolores, decidieron cerrar el guardaganados (puerta de ingreso) a la estancia con cadenas y candados. Denunciaron que Luis Miguel Etchevehere violó la orden de restricción a favor de su hermana Dolores, y por eso desde el Proyecto Artigas alertaban que el ex ministro de Agricultura macrista no dejaba salir a los trabajadores de la estancia y se acercaba al lugar violando la orden de restricción impuesta por la justicia.