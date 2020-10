Emoción en Córdoba: un vuelo le trajo un abrazo por el que esperó casi 8 meses

Este viernes volvieron los vuelos regulares de cabotaje al Aeropuerto Internacional Córdoba. Isabel, esperaba ansiosa ?afuera del hall? la llegada de su mamá Leontina. La mujer de 83 años había partido en marzo de vacaciones a Chile ?quedó varada en lo de un familiar? y recién ahora pudo volver.



La emoción las embargó ni bien Leontina cruzó la puerta de cristal y se fundió, con su hija, en un abrazo por el que esperó casi 8 meses.



"Fueron casi 8 meses. No es lo mismo hablar con una pantalla que lo físico", reconoció Isabel en diálogo con Cadena 3.



"No poder viajar era terrible. Estaba en Chile desde marzo. Se fue 15 días de vacaciones y se hizo muy largo todo", completó.



En tanto, Leontina manifestó a Cadena 3 que, con los nuevos protocolos, el viaje fue "maravilloso".



Por su parte, Susana era protagonista de una historia distinta. Vino a visitar a su mamá, pero como no sabía si iba a poder llegar, no le avisó. Ni bien pisó suelo cordobés, fue la primera pasajera en aparecer, se comunicó con su hermana para avisarle que la fuera "despertando despacito".



"Estoy contenta, emocionada. Esperaba este momento hace 7 meses y medio, y llegó. No le quería decir porque no sabía si iba a poder venir", contó.

"El vuelo fue tranquilo. El ascenso y el descenso rápido. El servicio y la gente se portó mejor. Se respetaron las distancias", completó.