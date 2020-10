"Rally de Santos": Una historia sobre el amor materno en tiempos de enfermedad

María de los Ángeles Alemandi, nació en San Justo, Santa Fe. Estudió Comunicación Social en la Universidad Nacional de Entre Ríos y al recibirse se fue a vivir a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siete años después se mudó a General San Martín, un pueblo al sur de La Pampa, donde actualmente reside.En el marco del mes de concientización sobre el cáncer de mama, la escritora dialogó cosobre su nuevo libro "Rally de Santos", el cual aborda el tránsito por la enfermedad desde la vida cotidiana de una madre y su hija."Luego de atravesar un momento difícil ante un diagnóstico médico, encontré que el lugar que me hace sentir sana y fuerte es en la escritura", expresó la escritora."Mientras transite por esa enfermedad, escribí y descubrí que al lado mío tenía una persona, que se trasformó en un personaje y que me dio letra, y es mi propia madre. Esta novela, pone en tensión lo que es la mirada de una madre, que ante la desesperación se aferra a la religión y de una hija que no cree en nada de eso", contó María de los Ángeles.Y agregó que "a su vez, yo soy madre y cuando sucedió todo esto, mi hijo Vicente tenía un año, entonces puede llegar a ponerme en el lugar de mi mamá. Entonces, agache muchas veces la cabeza para seguirla en este Rally de Santos que es lo que ella hace, una excursión permanente por un montón de iglesias, donde ella buscaba el milagro y donde yo la seguía con mala gana".En ese sentido, remarcó que "de eso se trata la novela, del amor universal que tiene una madre por su hijo y del miedo que genera el pensar que le puede llegar a pasar algo malo".Sobre su enfermedad, contó que "en el 2013 tuve cáncer de mama. Cuando me enteré del diagnóstico, regresé a Capital para comenzar un tratamiento, entonces, tanto mi mamá como mi hermana se turnaron para acompañarme en Buenos Aires. En ese momento surgió todo esto, mi mamá siempre fue religiosa, pero en ese momento me vi enredada en algo que yo no creía".Hoy en día la escritora se encuentra "bien, perfecta de salud, tuve una recuperación muy buena. Mi hijo ya tiene 8 años, así que estamos contentos y le estoy poniendo la energía en lo que me gusta, que es la literatura"."Ni bien pasó el tratamiento, comencé a escribir el libro. Había momento en donde lloraba mucho, me emocionaba, hasta que comprendí que yo estaba escribiendo una novela y yo era un personaje. En ese momento pude distanciarme y terminar la historia", comentó.En ese sentido, añadió que "más allá que el tema parece muy doloroso, la historia está llena de vida y es muy luminosa. Tiene mucho humor".