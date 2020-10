En las redes sociales, los chicos "dejan de lado lo que es la vida real"

Durante la pandemia, la actividad de los niños y adolescentes en internet y en las redes sociales se vio incrementada ya que se perdió el contacto cara a cara con los pares y las pantallas se transformaron en las ventanas al mundo exterior.



Pero el uso de las redes sociales tienen sus pro y sus contra y de ello habló con el programa A Media Mañana de Elonce TV la psicóloga María del Huerto Parodi.



"Si bien las redes sociales fomentan las relaciones interpersonales y genera la autoexploración de los jóvenes, configura mucho su identidad y por el otro lado, genera una dependencia lo cual afecta particularmente la ansiedad, generando incluso estados de depresión porque están pendientes constantemente del qué dirán y sin dudas repercute en ellos porque los niños y los adolescentes están en un proceso de construcción de su identidad", expresó.



Hoy en día los menores "están cada vez más expuestos y están pendientes de los comentarios, que cuando son positivos para ellos es como un refuerzo, se sienten parte y tienen cierta popularidad; pero por otro lado, el comentario negativo los hace sentir excluidos, generando una baja de autoestima".



Para la psicóloga, la mejor forma de prevenir o reducir los efectos negativos en los niños "es a través de la psicoeducación, no sólo para los chicos sino también para los padres".



Sobre cómo detectar cuando un menor está teniendo algún problema, Parodi señaló que "hay que estar un poco más atento a los síntomas que van manifestando. Al estar cada vez más pendientes del celular, cada media hora; el estar ansiosos o fatigados y con esa sensación de estar ahí viendo qué responden o que no. Además los padres tienen que generar un vínculo de confianza con los chicos para ver cómo se están manejando en las redes sociales, no solo por la parte del bullying sino también por los acosos sexuales que se están viviendo".



En este sentido, entendió que "así como se está fomentado la educación sexual, es fundamental que en las escuelas se implemente y tengan un contacto con los chicos sobre lo que son las redes sociales que tienen su aspecto positivo, pero el uso excesivo y la forma de comunicarse también genera graves consecuencias".



"No es lo mismo vivir el momento en la vida real, que registrar los momentos a cada rato y hoy se está viendo muchísimo esto último, que la vida de ellos pasa por registrarlo constantemente y no tienen en cuenta el vivir ese momento único del contacto y del cara a cara. La vida de los jóvenes pasa por ver que tan presentes están en las redes sociales, como se muestran y lo que están haciendo, pero dejan de lado lo que es la vida real", dijo finalmente la profesional. Elonce.com