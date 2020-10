"En algún momento había que retornar a clases", dijo directora de escuela rural

Política Habrá monitoreo permanente en las escuelas que retoman las clases presenciales

El gobernador Gustavo Bordet y el presidente del Consejo General de Educación (CGE), Martín Müller, acordaron que el lunes 26 de octubre comenzará a implementarse el retorno a la presencialidad en 46 escuelas de 9 departamentos de la provincia. La medida abarcará a 866 alumnos de los últimos años de algunas secundarias, primarias rurales y último año de las técnicas.dialogó con la directora de una de las escuelas rurales en las que se volverá al dictado presencial de clases, quien aseguró que si bien este año "fue muy difícil, muy atípico", apuntó que "habrá que tomar todos los recaudos como lo venimos aprendiendo durante todo este año" para retornar a las aulas."En algún momento hay que empezar y éste sería el momento ya que no está tan desbordado; sería como probar el funcionamiento porque el año próximo vamos a tener que comenzar. Dos años sin clases es imposible, porque la casa no es como en la escuela, y porque será muy traumático a futuro", sentenció ala directora de la Escuela Primaria N° 9 "Pinocho", de Colonia San Ernesto, Sandra Lastiri."Desde que se suspendieron las clases, tanto a la directora departamental como a la supervisora, les comenté que las escuelas rurales nunca hubieran tenido que haberse cerrado porque las realidades son muy diferentes y en nuestro caso, las docentes vivimos en la colonia, no hay chicos que se trasladen porque son todos de acá, con lo cual, las posibilidades de contagio, el contacto estrecho, excepto que se vaya a los pueblos, era muy escaso", argumentó Lastiri en relación a la interrupción del dictado de clases de forma presencial.

Sin embargo, reconoció que "tras varios casos en San Salvador, empezamos a titubear". Y en ese sentido, manifestó su preocupación por los alumnos. "Estamos analizando los protocolos, ya nos llegó una resolución más afinada, la que tenemos que leer para aplicarla a la escuela", indicó al mencionar que en las reuniones de trabajo también "se exponen los miedos que nos manifiestan los padres"."En la escuela hay charlas, la relación amena entre los chicos", evaluó al destacar la importancia de la presencialidad en las aulas. Y en ese sentido remarcó que el regreso "será un aprendizaje para todos, porque hay que empezar"."Hay padres que nos manifestaron que no enviarían a sus hijos a la escuela porque hay temor fantasma ante la posibilidad de contagio", anticipó al respecto.