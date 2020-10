Era en Abril: "Brindamos contención a padres que pasan por momentos terribles"

La Fundación "Era en Abril" es una organización dedicada a brindar apoyo y contención a padres de bebés fallecidos durante del embarazo o después de nacer. En el mes destinado a la concientización y conmemoración de los bebés fallecidos, una de las integrantes de la organización contó cómo trabajan en pandemia."La pandemia nos afectó muchísimo, porque ya no tenemos los abrazos ni la contención de mamá a mamá. Para seguir contactadas, optamos por realizar encuentros a través de zoom, son los últimos viernes de cada mes a las 18 horas", resaltó, una de las integrantes de Era en Abril, aEn octubre la fundación realizaba una suelta de globos blancos para recordar a los bebés fallecidos, en este sentido argumentó que "se soltaban hasta 500 globos, la última suelta fue en 2016 y luego no se hizo más porque contaminaban el río. En 2017 se comenzó a hacer un encendido de luces"."El encendido de vela es para dar paz y serenidad a las almas de estos bebés que han partido", manifestó.Sobre Era en Abril resaltó que "tratamos de contener y llevarle una caricia a una persona que está pasando por un momento terrible. Se crea una relación muy empatizante, porque las mamás sentimos lo mismo"."Es una situación muy triste porque siempre va a estar vacío un lugarcito, una aprende a vivir con el dolor, pero nunca se olvida", reflexionó Aquino.En cuanto a su historia con la fundación dijo que "me encontré con un montón de mamás que me esperaban con los brazos abiertos y me brindaron una contención increíble. Más allá que todas llevamos un dolor muy grande, todas podemos sobrellevarlo y ayudar a otras madres que pasan por lo mismo"."Es una ayuda real para poder empatizar con otras madres", sumó.Al finalizar, Aquino mencionó que "invitamos a todas las personas que estén pasando por lo mismo, que se acerquen a la fundación. Se pueden contactar con nosotros a través del (0343) 154654026, o al correo eléctrico aquinovale041@hotmail.com